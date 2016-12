Simona Halep vrea parteneriat pe viaţă cu Darren Cahill

Ocupanta locului 4 în clasamentul WTA pare să-şi fi găsit antrenorul ideal, după ce şi-a schimbat în mai multe rânduri staff-ul în ultimii ani, fiind decisă să continue cât mai mult timp colaborarea cu australianul Darren Cahill.

"Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar eu mi-aş dori să termin cariera avându-l pe el antrenor şi echipa pe care o am acum. Chiar îmi place foarte mult, mă simt foarte bine cu ei şi mă gândesc numai la asta, să meargă echipa în continuare mulţi ani", a declarat Simona Halep, în exclusivitate pentru Digi Sport. Ea a povestit ce a atras-o la antrenorul Cahill, cu care colaborează de un an şi jumătate. "Acum doi ani l-am cunoscut pe Darren şi am simţit că va fi foarte bine. Este o persoană relaxată şi nu pune presiune deloc pe rezultat, mie îmi place acest gen. Îmi place că pune presiune pe faptul că trebuie să învăţ din ce în ce mai mult tenis, tactic şi tehnic, şi să mă bucur de prezenţa pe teren. Mereu îmi spune, în fiecare zi, că aici ne dorim să fim, adică pe teren şi chiar asta îmi doresc, pentru asta trăiesc şi trăiesc să câştig un Grand Slam într-o zi", a dezvăluit Halep.

Din 2013 încoace, Simona Halep a avut nu mai puţin de şase antrenori: Firicel Tomai, Andrei Mlendea, Adrian Marcu, belgianul Wim Fissette, Victor Ioniţă şi Thomas Hogstedt. "Eu pot să zic că am fost o persoană destul de stabilă cu antrenorii, de când am început tenisul, însă ultimii ani au fost dificili, poate pentru că nu am reuşit să îmi găsesc o linişte cu persoana respectivă, care să fie alături de mine zi de zi la tenis", a mai spus constănţeanca.

Simona e mulţumită că a încheiat anul 2016 pe locul 4 WTA. Este al treilea an la rând încheiat de româncă între primele cinci jucătoare ale lumii. Ascensiunea constănţencei a început însă în 2013, an început de Halep pe poziţia a 47-a şi încheiat pe locul 11 mondial. "Nu este o presiune pe ce loc termin, dar este foarte plăcut faptul că am terminat în top 5 trei ani la rând, nu pot să zic că nu contează. Contează numai pentru împlinirea mea sufletească, din punct de vedere al performanţelor. Asta înseamnă că merg bine, am o constanţă, sunt trei ani deja de când sunt acolo şi asta îmi dă mai multă încredere", a declarat Halep. Ea a jucat în 2014 o finală de Grand Slam, la Roland Garros, contra Mariei Sharapova, şi e decisă să nu-şi încheie cariera fără un trofeu la unul dintre cele patru turnee de prim rang din tenisul mondial. "Pentru mine Grand Slam-ul este mult mai important decât clasamentul", a mai spus jucătoarea în vârstă de 25 de ani.

În primele zile ale anului 2017, cele mai importante jucătoare române de tenis vor fi prezente în turneele de la Shenzhen (China) şi Brisbane (Australia). Astfel, Simona Halep, Monica Niculescu şi Sorana Cîrstea vor fi prezente pe tabloul principal de la Shenzhen, unde principală favorită este Agnieszka Radwanska, deţinătoarea trofeului, preluat de la Simona Halep, învingătoare în 2015. În schimb, Irina Begu a ales să debuteze în noul an la Brisbane, care începe chiar pe 1 ianuarie, turneul australian având-o cap de serie nr. 1 pe lidera clasamentului mondial, Angelique Kerber.