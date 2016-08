Sîncrăian nu ştie că a fost găsit dopat

Halterofilul Gabriel Sîncrăian, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio, depistat pozitiv în cadrul unui control antidoping, a declarat că nu are nicio informaţie oficială despre acest lucru şi că nu îi este teamă.

Potrivit postului public de televiziune, România va pierde medalia de bronz, iar Comitetul Olimpic şi Sportiv Român va trebui să plătească 100.000 de euro către Comitetul Internaţional Olimpic. Delegaţia României ar putea rămâne cu patru medalii, una de aur, una de argint şi două de bronz. „Nu am primit nicio informaţie oficială. Nu mi-e teamă, nu am de ce să îmi fie teamă”, a declarat Sîncrăian pentru TVR. Halterofilul român a concurat la categoria 85 kg şi a obţinut medalia de bronz cu nou record personal, de plus 20 de kilograme. Sportivul din Bistriţa a ajuns la şase kilograme de recordul mondial, performanţă cu care a s-a clasat pe locul 3. Sîncrăian a totalizat 390 kg, după 173 kg la stilul smuls şi 217 kg la aruncat.