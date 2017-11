Spectacol înainte de inaugurarea stadionului din Craiova

Sute de persoane au dorit să-şi asigure prezenţa pe stadion la premiera de mâine, de la ora 20.00, când se va disputa amicalul CS U Craiova cu Slavia Praga, transmis în direct de TVR 1.

Înaintea partidei va avea loc un spectacol la care sunt aşteptaţi artişti precum Tudor Gheorghe, Cristi Minculescu sau Andrei Păunescu. Fanii au aşteptat în frig deschiderea caselor de bilete şi unii chiar i-au acuzat pe organizatori că au început programul prea târziu, asta deşi aveau ocazia de a-şi achiziţiona tichetele şi din alte locaţii: orice staţie OMV şi orice magazin sau reprezentanţă Orange, Vodafone, Cosmote, Carrefour sau Altex, de oriunde din ţară. Preţurile biletelor: 15 lei la peluze, 30 de lei la tribuna a II-a, 40 de lei la tribuna I şi 100 de lei la tribuna VIP. la casele de bilete de la Sala Polivalentă, în Craiova. Programul caselor: miercuri şi joi între orele 10 şi 21, şi vineri de la 10 până la ora 18.30. Cei care au abonamente le pot folosi pentru a intra şi la acest meci amical. Clubul din Bănie promovează marele eveniment pe site-ul oficial astfel:

“Vineri seara scriem împreună istoria. Fii unul dintre cei 30.000 de părtaşi la un moment unic în istoria oraşului şi al echipei noastre: vino să inaugurăm cel mai frumos stadion din ţară şi să arătăm tuturor că oltenii trăiesc un amical la fel de intens ca un derby. Adversar pe teren ne va fi Slavia Praga, campioana en-titre a Cehiei şi reprezentanta acesteia în grupele Europa League, club cu 125 de ani de istorie în spate. În tribune, însă, nu vom avea adversari, ci vom trăi împreună o mare sărbătoare a unei regiuni întregi, într-o seară în care vă aşteaptă mult mai mult decât un simplu meci de fotbal. Foştii şi actualii jucători care au scris şi scriu încă istoria Ştiinţei vă dau întâlnire în noua casă a leilor şi vă promit că va fi o seară de neuitat”.

Şi foştii jucători ai Craiovei sunt impresionaţi de noul stadion. „Este un stadion extraordinar. Chiar glumeam cu Emil Săndoi acum o săptămână, când am participat la o acţiune şi am intrat pe iarbă şi vorbeam «Doamne, dacă am putea să mai jucăm şi noi acum, pe un asemenea stadion». Noi ne-am făcut datoria în acea perioadă, acum urmează alte generaţii de jucători care, sper eu, să ne calce pe urme. Vă că unii dintre ei au început să cocheteze cu echipa naţională, ceea ce este un lucru foarte bun. Sper ca poimâine, când se va inaugura acest stadion, toate locurile să fie ocupate şi lumea să participe cu tot sufletul la această inaugurare, pentru că acest stadion şi această echipă meritau să fie ale oraşului Craiova” a declarat Nicolae Ungureanu.