Stanciu, la anderlecht

Mijlocaşul Nicolae Stanciu a fost transferat de Steaua la gruparea belgiană Anderlecht Bruxelles în schimbul sumei de 9,8 milioane de euro, a anunțat finanțatorul grupării roș-albastre, Gigi Becali.

În urma acestui transfer, mijlocașul stelist devine cel mai scump jucător vândut vreodată de un club din România, urmând să semneze un contract pe cinci ani cu gruparea belgiană. Steaua va încasa 4 milioane de euro la semnarea contractului, 3,8 milioane peste 10 luni și încă două milioane dacă fotbalistul va juca în cel puțin 50 la sută din meciuri în două sezoane din următoarele cinci. "Negocierile nu au fost atât de grele pentru că mi-am dat seama că dacă ei la telefon mi-au spus 7 milioane plus 2 milioane, condiționate de 50 la sută din meciurile jucate în două sezoane, atunci la București o să dea opt plus două. Ei au zis până la urmă că dau opt milioane plus două, dar plătibili în doi ani. Și atunci le-am zis că mai scad, dar să dea banii în 10 luni. Adică acum 4 milioane și peste 10 luni 3,8 milioane. Oricum, eu nu voi lua mai puțin de 9,8 milioane, sigur nu iau. Eu m-am gândit că Stanciu joacă la Anderlecht cel puțin 50 la sută din meciuri dintr-un sezon. Mai aveam o ofertă din Turcia, primeam 10 milioane de euro. 3,5 milioane acum, iar la anul restul de 6,5 milioane. Oferta era de la Beșiktaș. Dar am apreciat că cei de la Anderlecht au venit până aici și de aceea l-am dat lor. Voi lua toți banii în 10 luni", a declarat Gigi Becali.

Finanțatorul e convins că Stanciu va fi vedeta formației belgiene, unde evoluează un alt fotbalist care a jucat la Steaua, Alexandru Chipciu. "Cei de la Anderlecht mi-au zis că n-au dat niciodată 10 milioane pe un jucător, ci doar 4-5. Și m-am interesat și eu, așa e, Stanciu va fi vedetă la Anderlecht. Așa că nu are cum să nu joace el 50 la sută din meciuri. Și nu se iau în calcul astea 4-5 meciuri deja jucate, ci din momentul în care pleacă", a adăugat el. Becali a dezvăluit faptul că l-a vândut pe Nicolae Stanciu și pentru a-i elibera postul, tricoul cu numărul zece al echipei Steaua urmând să îl poarte de acum înainte Florin Tănase. "Nu mai voiam să-l mai țin pe Stanciu, dar MM mi-a zis că băiatul nu îmi spune mie că vrea să plece pentru că îi e rușine de mine. Și când am auzit așa, am zis să îi dau drumul să plece. I-am dat drumul lui Stanciu pentru a elibera postul. Tănase nu e nouar, e decar. Iar numărul lui Stanciu îl va lua Tănase, numărul 10. Deci numărul 10 i-l dau lui Tănase", a precizat Becali.

În vârstă de 23 de ani, Nicolae Stanciu a mai evoluat până acum la Unirea Alba Iulia și FC Vaslui. La 1 iulie 2013, Steaua l-a achiziționat în schimbul sumei de 1 milion de euro.