Stanciu şi Chipciu l-au eliminat pe Lucescu

Anderlceht, echipa celor doi foşti jucători ai Stelei, Nicolae Stanciu şi Alex Chipciu, a pierdut cu 3-1 returul cu Zenit, antrenată de Mircea Lucescu, dar merge mai departe datorită golului marcat în deplasare.

Stanciu a jucat 73 de minute, iar Chipciu a evoluat 84 de minute la vicecampioana Belgiei. Ruşii au reuşit să întoarcă rezultatul de la Bruxelles şi au condus cu 3-0, dar oaspeţii au lovit decisiv în minutul 90 şi au obţinut o calificare care părea compromisă, în optimile de finală ale competiţiei. Cu Stanciu şi Chipciu pe teren din primul minut, Anderlecht s-a văzut condusă în minutul 24, când brazilianul Giuliano a reuşit al şaptelea gol stagional în UEL. Zenit şi-a dublat avantajul şi a egalat scorul la general în minutul 72, când Dzyuba a înscris din pasa aceluiaşi Giuliano. Brazilianul avea să facă lase minute mai târziu şi oferea echipei pregătite de Lucescu un rezultat de calificare. Cei doi români au fost schimbaţi în ultimele 20 de minute, cu Bruno şi Nuytinck, iar acesta din urmă i-a pasat decisiv în minutul 90 lui Thelin, iar atacantul suedez de 24 de ani a înscris primul său gol în tricoul alb-violet, după transferul de la Bordeaux, din ianuarie. Deși echipa lui Mircea Lucescu a reușit să revină și să întoarcă rezultatul din tur, de la Bruxelles (0-2), belgienii au mers mai departe, după un gol marcat în minutul 90 de Thelin, în momentul în care rușii conduceau cu 3-0. După joc, antrenorul român s-a declarat dezamăgit de încă o eliminare dramatică și a recunoscut că și el are o parte din vină pentru acest eșec.

”Încerc să uit de ce s-a întâmplat. Este incredibil. În câte meciuri... În sfârșit... Ăsta e fotbalul, dacă n-ar fi așa, nu ar fi atât de plăcut, dar ar trebui să li se întâmple altora. Am avut cu Palop, am avut cu Porto 2-0 și mai erau câteva minute și nu știu câte au fost... Enorm... Poate nici eu nu am fost atât de inspirat în finalul acesta”, a declarat Mircea Lucescu la Digi Sport Special. Deși îi felicită pe românii lui Anderlecht, Nicolae Stanciu și Alexandru Chipciu, antrenorul român al lui Zenit consideră că belgienii nu meritau calificarea: ”Ce s-a întâmplat acolo, în partea dreaptă, înainte de gol (n.r. - golul lui Anderlecht), cu Mauricio ăsta, care a încercat să facă un lob și să și plece pe direcția mingii. Ei nu au avut nimic. Am făcut un meci destul de bun, dar am pierdut calificarea la Bruxelles, unde nu trebuia să ne comportăm așa cum am făcut-o. Aici am construit destul de bine. Îi felicit pe băieții noștri, care s-au impus. S-au impus categoric într-un fotbal foarte rapid. I-am felicitat după meci, sper să se ducă mai departe, să nu fie de pomană această eliminare a noastră, o echipă mai bună decât a lor. La 3-0, echipa era calificată, mai ales că ei n-au avut nimic. Un singur șut pe lângă bară nu justifica cu nimic calificarea. E păcat, că am făcut o partidă foarte bună. Poate, dacă era puțin mai inspirat Dzyuba, nu ar fi fost 3-0, ar fi fost 5-0. În ultimul timp, parcă nu mai am nicio eu aceeași inspirație sau poate nici n-am avut timp să intervin”, a mai spus Mircea Lucescu.

Pe de altă parte, tehnicianul a lăudat progresul belgienilor din ultima perioadă: ”Nu întâmplător, belgienii au o echipă națională puternică. E un fotbal rapid, agresiv, echilibrat, care produce în permanență jucători. Anderlecht și-a schimbat foarte mult, în vară, componența echipei. Au adus jucători tehnici, rapizi, au un bun antrenor, tânăr, a impus un stil echipei, iar băieții îl respectă. Mă supără că n-am reușit calificarea, dar nu pot să remarc jocul lor, mai ales, din meciul tur. S-au bătut pentru dreptul lor de a continua”, a afirmat Lucescu. Fost antrenor la Shakhtar, românul spera ca ucrainenii să-l ajute să treacă mai ușor peste eliminarea din Europa League: ”Măcar Shakhtar să se califice din toată chestia asta”. Mircea Lucescu n-a avut însă motive de bucure nici în acest caz, întrucât fosta s-a echipă a fost eliminată de Celta, după prelungiri, asta după ce spaniolii, în urma eșecului suferit la Vigo, au egalat situația la general, printr-un penalty transformat de Iago Aspas, în minutul 90. Ulterior, galicienii au făcut au făcut 2-0 prin Cabral (minutul 118).

Eliminat din Europa League și aflat pe locul secund în campionat, la cinci puncte în urma liderului Spartak, Mircea Lucescu nu simte că postul său ar fi în pericol: ”Nu e în niciun caz în pericol. S-a luat o hotărâre să încercăm să schimbăm. A fost un ciclu de cinci ani, cu jucători importanți, de un anumit nivel. Acum, ei au plecat, s-au recuperat banii. Acum încercăm să construim o echipă, dacă reușim să o și întinerim, ar fi foarte bine. Primordial ar fi ca echipa să aibă un joc stabil, să aibă un joc prin care să se impună, să controleze echipele adverse. În ultimul timp am reușit. Și la Bruxelles am dominat, n-am verticalizat, dar n-am fost destul de prompți în fața porții, n-am fost la contraatacurile lor”, a mai declarat Lucescu.

În optimi s-au mai calificat Beșiktaș Istanbul, AS Roma (deși a pierdut acasă cu Villarreal), APOEL Nicosia și Ajax.

Rezultate: Schalke - PAOK Salonic 1-1 (Schoepf 23 / Nastasic 25-a; în tur), AS Saint-Etienne - Manchester United 0-1 (Mhitarian 17; 0-3), Fenerbahce - Krasnodar 1-1 (Souza 41 / Smolov 7; 0-1), Osmanlispor - Olympiakos Pireu 0-3 (Ansarifard 47, 86, Elyounoussi 70; 0-0), Beșiktaș - Hapoel Beer Sheva 2-1 (Aboubakar 17, Tosun 87 / Nwakaeme 64; 3-1), AS Roma - Villarreal 0-1 (Borre 16; 4-0), Zenit - Anderlecht 3-1 (Giuliano 24, 78, Dziuba 72 / Thelin 90; 0-2), Ajax - Legia Varșovia 1-0 (Viergever 49; 0-0), APOEL Nicosia - Athletic Bilbao 2-0 (Sotiriou 46, Gianniotas 54-p; 2-3), Olympique Lyon - AZ Alkmaar 7-1 (Fekir 5, 27, 78, Cornet 17, Darder 34, Aouar 87, Diakhaby 89 / Garcia 26; 4-1), Fiorentina - Borussia Moenchengladbach 2-4 (N. Kalinić 16, Borja Valero 29 / Stindl 44-p, 47, 55, A. Christensen 60; 1-0), Sparta Praga - FC Rostov 1-1 (Karavaev 84 / Poloz 13; 0-4), Tottenham - Gent 2-2 (Eriksen 10, Wanyama 61 / Kane 20-a, Perbet 82; 0-1), Șahtior - Celta Vigo 1-2 (Aspas 90+1-p, Cabral 108; 1-0), Copenhaga - Ludogoreț 0-0 (2-1) şi Genk - Astra 1-0 (Pozuelo 67; 2-2).