Stanciu şi Chipciu l-au învins pe Lucescu

În manşa tur a 16-imilor Ligii Europei, dintre cele 16 meciuri disputate, şase au fost câştigate de gazde, trei s-au încheiat la egalitate, iar şapte le-au revenit oaspeţilor.

Nicolae Stanciu şi Alexandru Chipciu au luat prim-planul în duelul românilor. Anderlecht s-a impus cu 2-0 pe teren propriu în faţa echipei pregătite de Mircea Lucescu, Zenit St. Petersburg, şi are acum prima şansă la calificarea în faza următoare. La finalul partidei de la Bruxelles, Chipciu s-a declarat onorat să fie adversarul celui pe care îl consideră cel mai mare antrenor român din toate timpurile. Fostul stelist regretă că nu a putut discuta cu tehnicianul de 71 de ani. "Nu am apucat să vorbesc cu domnul Lucescu. Am început meciul de pe bancă, nu m-am întâlnit cu dânsul decât atunci când m-am dus la încălzire. Era în timpul meciului, nu puteam să mă opresc să vorbesc cu el, pentru că era foarte concentrat şi mi-era ruşine. Vom vorbi poate la retur. E o onoare pentru noi să jucăm contra unei echipe conduse de domnul Lucescu. E, poate, cel mai mare antrenor din toate timpurile din România şi ne pare rău că a pierdut, dar ne bucurăm pentru noi. Sperăm să ne calificăm noi", a declarat Chipciu.

În ciuda victoriei de pe teren propriu, Chipciu este convins că vicecampioana Belgiei nu a rezolvat încă problema calificării. Zenit rămâne un adversar periculos, mai ales cu un antrenor ca Lucescu pe bancă. "E un rezultat foarte bun, am luat o opţiune pentru calificare, dar ne va aştepta un meci foarte greu acasă la Zenit, pentru că este o echipă foarte bună", a avertizat Alex Chipciu.

Rezultatele înregistrate joi: Krasnodar - Fenerbahce 1-0 (Claesson 4), Alkmaar - Lyon 1-4 (Jahanbakhsh 68-penalty / Tousart 26, Lacazette 45+2, 57, Ferri 90+5), Astra - Genk 2-2 (Budescu 43, Seto 90 / Castagne 25, Trossard 83), Celta Vigo - Şahtior Doneţk 0-1 (Leschuk 27), Rostov - Sparta Praga 4-0 (Mevlja 15, Poloz 38, Noboa 40, Azmoun 68), Gent - Tottenham 1-0 (Perbet 59), Ludogoreţ - Copenhaga 1-2 (Keşeru 81 / Anicet 2-autogol, Toutouh 53; Keşeru a intrat în minutul 61, iar Moţi a fost integralist, la gazde), Monchengladbach - Fiorentina 0-1 (Bernadeschi 44; portarul Ciprian Tătăruşanu a fost integralist la oaspeţi), Olympiakos - Osmanlispor 0-0 (atacantul Raul Rusescu a intrat în minutul 81), Anderlecht - Zenit 2-0 (Acheampong 5, 31; Stanciu a pasat la ambele goluri şi a fost înlocuit în minutul 73, iar Chipciu a intrat în minutul 60), Bilbao - APOEL 3-2 (Efrem 38-a, Aduriz 61, Williams 72 / Efrem 36, Gianniotas 89), Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş 1-3 (Barda 44 / William 42-autogol, Tosun 60, Babel 90+4; mijlocaşul Ovidiu Hoban a fost titular la gazde şi a fost înlocuit în minutul 67), Legia Varşovia - Ajax 0-0, Manchester United - Saint Etienne 3-0 (Ibrahimovic 15, 75, 88-p), PAOK - Schalke 0-3 (Burgstaller 27, Meyer 82, Huntelaar 90) şi Villarreal - Roma 0-4 (Emerson 32, Dzeko 65, 79, 86)