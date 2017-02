Stejarii şi-au revenit din pumni

Stelistul Ionuţ Dumitru, aripa naţionalei de rugby a României, spune că "stejarii" s-au mobilizat după înfrângerea în faţa Germaniei de săptămâna trecută şi aşteaptă meciul cu Spania, de mâine, din etapa a doua a REC.

"Ne-am mobilizat după înfrângerea usturătoare cu Germania, săptămâna aceasta am fost mult mai concentraţi în antrenamente, am avut câteva sesiuni bune de pregatire. Ne-am adaptat şi cu frigul de aici, pot spune că am strâns bine rândurile, aşteptăm acum meciul. Am pus foarte mult accent pe mental, să fim concentraţi 100%, în antrenamente am insistat mai mult pe posesia balonului, să ţinem mai mult mingea, băieţii de pe grămadă au făcut multe moluri şi grămezi, am lucrat pe atacurile din margine şi din grămadă", a declarat Ionuţ Dumitru într-un interviu acordat site-ului FRR.

Referindu-se la primul meci din REC, Dumitru a fost de părere că din dorinţa mult prea mare de a câştiga, tricolorii nu au ştiut să gestioneze diferenţele mari de scor. "I-am lăsat pe germani să intre în joc de fiecare dată. Dacă am fi fost mai lucizi, mai calculaţi, rezultatul ar fi fost altul. Germania a avut un joc simplu, un joc bun, însă eu zic că nu Germania ne-a bătut, ci noi ne-am învins singuri. A fost şi este un moment greu, toţi am fost supăraţi, bulversaţi, nu ne gândeam că se poate întâmpla asta. Însă în sport sunt şi astfel de situaţii, nu pot fi numai victorii, ci şi înfrângeri, e important să învăţăm din ele. Suntem conştienţi că foarte multă lume a fost dezamăgită de acest rezultat, e normal să existe critici şi supărare, însă ceea ce s-a întâmplat trebuie să ne mobilizeze şi mai mult, să ne unească şi mai mult ca echipă. Trebuie să arătăm cât de puternici suntem, să dăm dovada de caracter şi să demonstrăm asta în ceea ce jucăm pe teren. Orice critică este binevenită, toată lumea are dreptul la o părere, pe noi însă ceea ce s-a întâmplat trebuie să ne motiveze", a spus jucătorul Stelei.

El a precizat că după confruntarea de la Offenbach, "stejarilor" li s-a spus să ţină capul sus, să lupte în continuare, să profite de fiecare şansă pe care o au. "Toţi am fost supăraţi, poate unii dintre colegi nu şi-au revenit nici acum, însă suntem sportivi profesionişti şi trebuie să mergem mai departe. Acum contează meciul cu Spania şi pentru acesta trebuie să fim 100% concentraţi şi pregătiţi. Pentru noi este important să câştigăm, indiferent de terenul pe care vom juca sau de locaţie", a menţionat Ionuţ Dumitru. Acesta a adăugat că tricolorii au analizat meciul Spaniei cu Rusia, observând care sunt punctele tari şi punctele slabe ale ibericilor. "Sunt foarte bine organizaţi în apărare, încearcă sa joace destul de mult cu treisferturile", a spus aripa tricolorilor, menţionând, pe de altă parte, că unitatea rămâne punctul forte al României.

Întrebat dacă se simte o presiune în plus pe echipă având în vedere că trebuie să câştige toate meciurile pentru a se păstra şansele unei calificări directe la CM 2019, Ionuţ Dumitru a răspuns: "Presiune a fost de la început pentru că este un an important. Trebuie să luăm meci cu meci, să trecem de fiecare şi să luăm tot ce putem ca punctaj din fiecare. Poate acum să fie un pic de presiune în plus pentru că jucăm acasă şi venim după un eşec şi trebuie să arătăm o altă faţă, un alt joc. Să arătăm în teren ce putem. Îi aşteptăm pe toţi suporterii de rugby să vină la meci, să ne susţină, pentru că ne dorim să fie alături de noi şi la bine şi la rău".

Meciul dintre naţionalele României şi Spaniei, de sâmbătă, 18 februarie, contând pentru etapa a doua din Rugby Europe Championship (REC), va începe la ora 13,00 şi se va disputa pe Stadionul naţional "Arcul de Triumf " din Bucureşti, intrarea fiind liberă. Spania a câştigat primul meci din REC 2017, învingând sâmbătă naţionala Rusiei, la Madrid, cu 16-6, în timp ce România a pierdut, în deplasare, confruntarea cu Germania, scor 31-48. În ierarhia mondială, România este pe locul 16, Spania pe 21. După întâlnirea cu Spania, următoarele două meciuri ale "Stejarilor" vor avea loc în deplasare, pe 4 martie cu Rusia, la Soci, şi pe 11 martie, cu Belgia, la Bruxelles, ultima partidă a tricolorilor din REC 2017 urmând să aibă loc la Bucureşti, contra Georgiei, pe 19 martie.