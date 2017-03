Stejarii vor victoria la Bruxelles

Căpitanul naţionalei de rugby a României, Mihai Macovei, spune că adversarul de sâmbătă din etapa a 4-a din REC, Belgia, este o echipă "curajoasă", dar "stejarii" merg la Bruxelles doar cu gândul la victorie.

Partida Belgia - România va avea loc sâmbătă, de la ora 16,00 (ora României), pe King Baudouin Stadium, din Bruxelles. În ierarhia mondială, România ocupă locul 16, Belgia 27. "Belgia este o echipă curajoasă, care nu are nimic de pierdut, de aceea va da totul, va încerca să ne surprindă, să ne provoace. Astfel de echipe care nu au nimic de pierdut sunt cele mai periculoase pentru că joacă de oriunde şi doresc să demonstreze că pot mult mai mult. Cu siguranţă ne vor pune probleme, dar noi mergem doar cu gândul la victorie, nu există altă opţiune pentru noi. Trebuie să continuăm pozitiv această campanie de calificare şi asta nu poate fi decât prin rezultate", a declarat Macovei, într-un interviu acordat site-ului FRR. El a fost de părere că disputa cu Belgia se va concentra în special pe jocul la grămadă. "Au un pachet de înaintare foarte bun, sunt răi în spontane, dar avem maturitatea şi experienţa de a nu-i lăsa să îşi facă jocul", a menţionat Macovei.

Căpitanul tricolorilor a apreciat că naţionala a început să "crească" de la meciurile cu Germania şi Spania şi va ajunge acolo unde şi-a propus, deşi înfrângerea de la Offenbach a afectat moralul jucătorilor. "Cred că am crescut de la meciul cu Germania şi Spania şi uşor-uşor vom ajunge acolo unde ne dorim noi, să obţinem o victorie contra Belgiei şi să câştigăm cele Şase Naţiuni B, împotriva Georgiei. Ultimul meci va fi o adevărată finală pentru noi. Cu Rusia am reuşit să ne facem jocul pe grămadă, am avut şi momente bune de joc, altele mai puţin bune, dar cred că cel mai important este că am reuşit să facem o apărare bună (...) Încă suntem în căutarea acelui sistem de joc care să ni se potrivească. În plus, încrederea în noi a fost zdruncinată după meciul cu Germania, pentru că acolo practic ce s-a întâmplat, ne-a cam dat peste cap. Nu era momentul unui astfel de eşec, însă cred că presiunea mare de afară şi-a spus cuvântul. Mă bucur că am reuşit să strângem rândurile şi că încet-încet reuşim să lăsăm în urmă ce a fost acolo. De asemenea e important ca cei care ne susţin să fie alături de noi, să aibă încredere în noi, pentru că avem nevoie de susţinerea tuturor. Drumul de calificare la Cupa Mondială e lung, de aceea e important să îl parcurgem împreună. Chiar dacă am început cu stângul, trebuie să fim uniţi ca să ne putem atinge obiectivul pe care ni l-am propus, calificarea la Cupa Mondială din 2019", a precizat Mihai Macovei.

Potrivit acestuia, accederea la CM 2019 din Japonia înseamnă în primul rând respectarea unei tradiţii privind prezenţa permanentă a României la turneul final. "(...) Suntem datori pentru cei care au fost înaintea noastră şi cei care vor veni să ducem echipa acolo. Este o continuitate de care avem nevoie, cu atât mai mult cu cât cred că rugbyul nostru momentan stagnează, nivelul campionatului intern nu este într-o creştere prea mare", a spus Macovei.