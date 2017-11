Şumudică a refuzat un contract de 2.000.000 de euro

Marius Șumudică, antrenorul lui Kayserispor, a revenit pentru câteva zile în România, profitând de pauza competițională.

Tehnicianul echipei de pe locul 4 din campionatul Turciei a vorbit despre echipa lui și a dezvăluit că are o ofertă din Golf, dar nu este interesat să meargă la alt club. "Probabil că datorită temperamentului meu coleric și a modului în care mă manifest pe marginea terenului există această chimie între mine și turci. Așa sunt și ei, oameni fierbinți, din toate punctele de vedere. Este un campionat pe care de la inceput mi l-am dorit. Am simțit că este exact ceea ce îmi trebuie. Am avut noroc pentru că am avut rezultate bune și acum traversez o perioadă frumoasă a carierei mele. În Turcia te simți antrenor și ești în centrul atenției din toate punctele de vedere. Ești oprit pe stradă de oameni să faci poze și să stai de vorbă cu ei, să le semnezi tricouri. Ei sunt fanatici, sunt terminați dupa fotbal. Dar simt lipsa campionatului românesc și a cancanului, ca să-i zic așa. Probabil că dădeam sarea și piperul cu declarațiile mele", a spus Șumudică la Pro X..

"Este destul de greu să ajung la Galatasaray, Beșiktaș sau Fenerbahce. Acum mă gândesc să îmi închei contractul. Am șanse să termin acest contract, de doi ani, cu toate că există interes din partea unor echipe din Golf. Am o ofertă concretă din partea unei echipe din Golf, scrisă, dar nu ma interesează. Financiar ar fi de 4-5 ori mai mare decât ce câștig în Turcia. Ar fi un salariu exorbitant pentru mine. Dar mă gândesc doar la ce înseamnă acum Kayseri. E munca mea și a staff-ului, există o simbioză extraordinară între mine și echipă. Cred că putem termina în primele 8 echipe", a adăugat antrenorul care câştigă 480.000 de euro pe an la Kayserispor.