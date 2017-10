Şumudică ameninţă podiumul în TUrcia

Kayserispor, echipă antrenată de Marius Şumudică, a obţinut un rezultat mare în etapa a 10-a din campoionatul Turciei, 3-3 în deplasare cu Fenerbahce, golul egalării venind în minutul 90+5.

În urma acestui rezultat, Kayseri a rămas pe locul 4 în clasament, cu 18 puncte, la egalitate de puncte cu campioana Beşiktaş, aflată pe 3. Fener e doar pe locul 8, cu 16 puncte. "Vreau să îmi felicit jucătorii, am revenit de la 3-1 şi nu am renunţat în a crede că putem întoarce rezultatul. Adversarii aveau totul de partea lor, statistica, suporterii. Dar jucătorii mei au arătat ce înseamnă fotbalul în ultimele 15 minute. Am riscat totul şi am meritat un punct, cred că e cel mai bun meci pe care l-am avut până acum în campionat", a spus Şumudică, conform ajansspor.com. Pe vremea când antrena Vasluiul, elevii tehnicianului român au fost la câteva minute de o victorie mare în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Moldovenii au condus cu 1-0 pe Fenerbahce, la Istanbul, dar au luat gol în ultimul minut (stagiunea 2012-2013). "Am mai reuşit un rezultat de egalitate cu Vaslui, acum 5 ani, 1-1", a mai spus tehnicianul român, pentru ca ulterior, întrebat despre incidentul de la pauză, să spună: "Şi Mourinho se manifestă la fel când simte că echipa lui e dezavantajată. Eu am inima mai mare şi sunt vulcanic".

Şumudică a explicat cum a reuşit să ducă o formaţie care a terminat sezonul trecut pe locul 15, până pe poziţia a patra. ”E dorinţa aceasta, foamea de performanţă a jucătorilor. Este simbioza aceasta pe care o creez între mine şi grup. A fost şi o atmosferă extraordinar, în aceste condiţii jucătorii încearcă să se autodepăşească. Ca şi la Astra, predecesorii mei au avut mult mai multe pe mâna decât mine. Eu am schimbat totul din temelii. Nu vreau să spun că sunt salvatorul lui Kayseri, dar nu este uşor să schimbi 17 jucători. Ei nu vorbesc aceeaşi limbă şi nu înţeleg decât anumite limbi. Plus că mai sunt şi turcii. Avem şi un antrenor turc, care încearcă să ne ajute cât mai mult. Jucătorii care au venit sunt foarte atenţi, absorb ceea ce le transmit şi au un bagaj tehnic foarte mare”, a declarat Şumudică.

Antrenorul a vorbit şi despre faptul că fanii lui Fener, care îl doresc acum în locul lui Aykut Kocaman, potrivit unui sondaj, nu l-au primit foarte bine luni seara. ”Nu m-au iubit foarte mult ieri, în timpul jocului. Am simţit-o pe propria piele. Am crezut până în ultimul minut. La 1-0, a fost un fault clar, jucătorul meu a făcut entorsă, ei n-au dat mingea afară şi ne-au dat gol. În a doua repriză am început destul de slab, au pus presiune cu publicul, s-au dus la 3-1, dar în ultimele minute i-am dominat fizic, am avut o sumedenie de ocazii şi, dacă mai dura meciul cinci minute, cred că am fi câştigat. Şi mie mi-a fost destul de greu, nu credeam că voi rezista şi voi fi atât de sus. Sunt într-o poziţie bună, ne aflăm pe locul patru, dar ne aşteaptă un meci foarte greu cu Trabzonspor acasă. E singura echipă care a bătut-o pe Galatasaray. Am încercat să schimb sistemul. Am trecut la patru fundaşi, am încercat să joc şi cu cinci la început, pentru că anul trecut au luat 60 de goluri. Văd că ne merge. Nu m-am aşteptat la astfel de rezultate, dar am format o echipă bună, care jucăm fotbal şi suntem respectaţi. Am fost aleşi de trei ori echipa etapei, iar eu, de două ori, antrenorul etapei”, a mai spus Şumudică. Să mai spunem că echipa pregătită de român are o creştere extraordinară a numărului de spectatori faţă de sezonul trecut, de la circa 4.000 la peste 20.000 de fani, primul loc în Europa din acest punt de vedere!