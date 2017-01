Serena şi Venus Williams luptă pentru trofeu la Australian Open

Finala ediţiei 2017 a Openului Australiei la tenis, primul turneu de Mare Şlem al anului, dotat cu premii în valoare totală de 50 milioane dolari australieni, se va disputa, la simplu feminin, între surorile americane Serena şi Venus Williams.

În penultimul act al competiţiei, Serena Williams (2 WTA, cs 2) a învins-o în două seturi, 6-2, 6-1, pe croata Mirjana Lucic-Baroni (79 WTA), după 50 minute de joc. Rămasă principala favorită după eliminarea deţinătoarei trofeului, germanca Angelique Kerber, Serena se va lupta pentru câştigarea celui de-al şaptelea său titlu la Australian Open cu sora sa mai mare, Venus Williams (17 WTA, cs 13), care a trecut cu 6-7 (3), 6-3, 6-2, de o altă jucătoare americană, Coco Vandeweghe (35 WTA). Serena şi Venus Williams au mai disputat finala Openului Australiei şi în 2003, iar victoria a revenit mezinei, cu 7-6 (4), 3-6, 6-4, acela fiind primul dintre cele şapte trofee cucerite la Melbourne de actuala ocupantă a locului 2 mondial, care îşi va putea recăpăta fotoliul de lider al clasamentului WTA în cazul unui succes în finala de sâmbătă.

Cele două surori americane au disputat până acum opt finale de Mare Şlem, Serena reuşind să câştige de şase ori, ultima oară în anul 2009, la Wimbledon, în ultima finală jucate de ele ca adversare. "Nu m-am uitat la meciul dinainte, sunt mândră de Venus, este marea mea inspiraţie, sora mea mai mare. Sunt foarte fericită pentru ea. Jucăm împreună în finală şi este un mare vis devenit realitate. E cel mai dur adversar al meu, nimeni nu m-a provocat mai mult decât o face Venus, are un bilanţ bun în faţa mea", a adăugat Serena.

"Oh, înseamnă atât de mult pentru mine! În special pentru că ea (n.r. - Vandeweghe) a jucat atât de bine, a jucat incredibil de bine şi a trebuit să fiu mereu defensivă. Nu am avut niciun moment de relaxare, iar faptul că m-am calificat în finală după un asemenea meci mă face să fiu încântată de tenisul american. Nu ştiu cu cine voi juca în finală, sper să fie o altă Williams (n.r. partida dintre Serena Williams şi Mirjana Lucic-Baroni nu se disputase încă). Aş fi încântată să o văd pe ea (n.r. pe Serena Williams) de cealaltă parte a fileului sâmbătă", a declarat Venus Williams calificarea în finala Australian Open.

Va fi a noua finală a unui turneu de Grand Slam între surorile Williams şi, totodată, prima după opt ani. Cele două sportive s-au mai întâlnit o singură dată în finala turneului Australian Open, în 2003, iar Serena Williams a câştigat partida respectivă în trei seturi. Serena Williams, în vârstă de 35 de ani, a câştigat de-a lungul carierei 22 de turnee de Mare Şlem, în timp ce Venus Williams, 36 de ani, are în palmares şapte trofee de Grand Slam. Performanţa lui Venus a surprins foarte multă lume. Din 2010 încoace, Venus mai atinsese doar o dată o semifinală de Grand Slam, la Wimbledon, în 2016. Şapte titluri şi alte şapte finale de Grand Slam are în palmares Venus Williams, care se afla pe locul 17 în clasamentul WTA înaintea turneului de la Antipozi. Finala este un veritabil clasic al tenisului mondial. Din cele opt dispute de până acum în ultimul act al unui turneu de Mare Şlem, Serena s-a impus de şase ori, iar Venus în două rânduri: în prima finală, din 2001, de la US Open, şi în 2008, la Wimbledon.

În total au fost 27 de partide între cele două surori. Serena a câştigat 16 dueluri, iar Venus 11. Prima confruntare directă i-a revenit lui Venus, în 1998, la Australian Open, iar ultima Serenei în 2015, la US Open. Finala de sâmbătă dimineaţă va opune astfel două jucătoare a căror vârstă însumează 71 de ani, după ce în semifinale au ajuns patru sportive care au, împreună, 130 de ani.

La masculin, elveţianul Roger Federer, fost lidermondial, s-a calificat în finală la capătul unui meci extrem de disputat împotriva compatriotului său Stan Wawrinka, în faţa căruia s-a impus cu 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3, după 3 ore şi 5 minute. Federer, aflat pe locul 17 ATP, a cucerit de patru ori trofeul la Antipozi, ultima oară în 2010 (dar şi în 2004, 2006, 2007), iar finala de duminică va fi a 100-a partidă pe care o va disputa în cariera sa la Australian Open. El are acum 18-3 în duelurile directe cu Wawrinka, în faţa căruia a câştigat ultimele trei meciuri. Federer l-a mai învins pe Wawrinka la Melbourne, în 2011, cu 6-1, 6-3, 6-3, în sferturi. Jucătorul din Ţara Cantoanelor îl va avea ca adversar în ultimul act pe câştigătorul celei de-a doua semifinale, în care se vor înfrunta spaniolul Rafael Nadal şi bulgarul Grigor Dimitrov.

În vârstă de 35 ani, Roger Federer este deţinătorul recordului de titluri în turneele de Mare Şlem (17), ultimul său succes datând din anul 2012, când a cucerit pentru a şaptea oară trofeul la Wimbledon. Campionul elveţian a disputat ultima sa finală de Grand Slam în 2015, la US Open, când a fost învins în patru seturi de sârbul Novak Djokovic. În cazul unui succes în finala de duminică, Roger Federer va devenit cel mai vârstnic jucător, după australianul Ken Rosewall, care câştigă un titlu major în era Open. Wawrinka (31 ani), favoritul numărul 4, a ratat şansa de a lupta din nou pentru trofeul pus în joc la Melbourne, pe care l-a câştigat în 2014, la capătul unei finale în faţa spaniolului Rafael Nadal.