Tătăruşanu este pe făraş

Ciprian Tătăruşanu (31 de ani), portarul titular al celor de la Fiorentina, are emoţii în ceea ce priveşte viitorul său la gruparea viola.

Potrivit celor de la ”Corriere Fiorentino”, şefii toscanilor vor să scape de român, în ciuda evoluţiilor sale bune din ultimul timp. Dorinţa lui Tătăruşanu este aceea de a continua la echipa din Firenze, chiar dacă asta înseamnă că trebuie să se lupte săptămânal pentru un loc între buturi cu Marco Sportiello (24 de ani), fostul portar al celor de la Atalanta, adus în iarnă.

Într-un material cu titlul "Tătăruşanu visează să rămână, dar totul se va termina în mercato", Firenze Viola, care citează Corriere Fiorentino, scrie că soarta goalkeeperului român a fost deja pecetluită. "Viitorul românului este deja trasat, în ciuda performanţelor excelente din ultimele luni. Dorinţa lui Tătă este să confirme şi să rămână, chiar dacă asta înseamnă să se lupte săptămânal cu Sportiello pentru un loc de titular. Politica Fiorentinei este însă de reducere a costurilor, iar Sportiello are un salariu prea mare ca să fie rezervă. În sezonul viitor Fiorentina nu va juca, cel mai probabil, în Europa, astfel că politica de reduceri se va susţine. Contractul lui Tătăruşanu expiră în 2019, dar în vară va fi pus pe lista de transferuri.", scriu italienii.

În condiţiile în care Fiorentina are şanse mici de a mai prinde cupele europene în sezonul viitor, diriguitorii italienilor au decis să mizeze pe un goalkeeper şi mai tânăr, dar şi mai ieftin, în condiţiile în care Tătăruşanu este remunerat cu aproximativ 800.000 de euro pe sezon. Rămâne de văzut şi cum se vor despărţi cei de la Fiorentina de Tătăruşanu, care mai are contract cu gruparea viola până în vara lui 2019. În prezent, în lotul condus de Paulo Sousa se află cinci portari, dintre care trei cu vârsta sub 20 de ani. Ciprian Tătăruşanu (31 de ani), Marco Sportiello (24 de ani), Bartlomiej Dragowski (19 ani), Cerofolini (18 ani) şi Satalino (17 ani), ultimii fiind de la juniori.