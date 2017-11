Tecău refuză să fie antreneze echipa României de Cupa Davis

Jucătorul de tenis Horia Tecău a declarat, miercuri seara, că este exclus să preia funcţia de căpitan al echipei României de Cupa Davis, precizând că nu are timpul necesar pentru a se dedica acestui proiect.

„Este exclus să fiu căpitanul echipei României de Cupa Davis. Nu am timpul necesar să mă dedic acestui proiect. Pentru a fi căpitan trebuie să aloci timp şi energie, iar calendarul meu competiţional nu îmi permite. Nu aş avea timp să pregătesc echipa României de Cupa Davis aşa cum mi-aş dori", a spus Tecău, după ce zilele trecute preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, îl enumerase printre candidaţii pentru funcţia de căpitan al echipei de Cupa Davis, alături de Victor Hănescu şi Florin Mergea.

Tecău îşi propune ca în debutul anului 2018 să câştige Australian Open alături de partenerul său de dublu, olandezul Jean-Julien Rojer. „Am încercat la Turneul Campionilor să facem ce am putut mai bine, însă nu am reuşit. Cred că dacă am fi câştigat acel prim meci lucrurile ar fi stat altfel. Dar a fost totuşi un an bun pentru noi (n.r. - alături de partenerul său de dublu Jean-Julien Rojer). Am discutat şi vom continua împreună, am un parteneriat bun cu Rojer. Avem destule lucruri de îmbunătăţit, dar şi şansa să facem ceva frumos . Anul viitor ne-am propus să progresăm. Vreau să fiu un partener mai bun şi să îl ajut mai mult pe Rojer. Ne dorim să câştigăm în Australia (n.r. - Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului) şi de aceea trebuie să ne pregătim foarte bine în săptămânile care urmează", a afirmat jucătorul, prezent miercuri la gala organizată de Asociaţia Presei Sportive (APS) cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţare.

Întrebat cine ar trebui să primească în opinia sa premiul de sportivul anului 2017, Horia Tecău a răspuns: „Simona Halep e cap de listă prin faptul că a ajuns numărul 1 mondial. Ea a arătat tuturor că venind dintr-un oraş mai mic poţi ajunge numărul 1 în lume dacă munceşti foarte mult şi îţi doreşti să faci performanţă".