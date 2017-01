Tincu şi Toniţa, din nou pe teren

Doi dintre marii internaţionali ai României, Marius Tincu (foto) şi Ovidiu Toniţa, revin pe terenul de joc, sâmbătă, 7 ianuarie, la Toulouges (Franţa), în cadrul unui meci caritabil, informează site-ul FRR.

Campioni ai Franţei în 2009, cu Perpignan, cei doi jucători vor participa la turneul caritabil "Five's Touch Rugby All Star Game" care reuneşte pentru prima dată după aproape opt ani, echipa ce câştiga titlul în Top 14, în urma unei finale de senzaţie cu Clermont, 22-13. Evenimentul, organizat de asociaţia "Mucovie 66", este unul caritabil, fondurile încasate din vânzarea de bilete urmând a fi donate Asociaţiei. Aceasta sprijină bolnavii care suferă de mucoviscidoză sau fibroză chistică dar şi cercetările care se fac în domeniu. Jucătorii vor fi împărţiţi în două echipe de câte cinci şi se va juca rugby-tag.

"În fiecare an, aceasta Asociaţie organizează un eveniment, anul acesta au avut ideea de a reuni echipa care a câştigat ultimul titlul pentru Perpignan. Este o reîntâlnire frumoasă, noi am ţinut legătura unii cu alţii pentru că toţi locuim în zonă, am vorbit şi cu Toni (nr Ovidiu Toniţa) şi ajunge şi el. Sunt amintiri frumoase, la nivel de club, titlul de campion al Franţei este cel mai important trofeu pentru mine", a spus Marius Tincu, conform sursei citate.

Actual antrenor al pachetului de înaintare al României, acesta îşi aminteşte fiecare detaliu al finalei disputate pe 6 iunie 2009, în faţa a aproape 80.000 de oameni, pe Stade de France, finala în care Perpignan avea statutul de outsider. "Primul lucru care îmi vine în minte de atunci este grămada unde s-a decis meciul, sfârşitul meciului când practic nu ştiam ce să facem, cum să ne bucurăm, ce să spunem şi îmi amintesc, mai ales, dimineaţa înaintea meciului când am coborât la masă şi în timp ce ne beam cafeaua citeam presa care deja o dădea câştigătoare a trofeului pe Clermont. Absolut toate ziarele, de la Midi Olympique, L'Equipe, vorbeau de faptul că adversarii noştri sunt viitorii campioni ai Franţei. Când am văzut acele titluri, toţi, dar absolut toţi, am simţit o super motivaţie, am dorit să arătăm că avem un cuvânt de spus şi că nu putem fi ignoraţi", îşi aminteşte Tincu.

De altfel, titlul cucerit în Franţa şi meciurile României sunt momentele pe care le are aproape de inimă. "Când am început să joc pentru România a fost un vis. Fiecare meci, de fiecare dată când am îmbrăcat tricoul am încercat să dau absolut totul. Rămâne pentru mine emblematică acea victorie reuşită în Georgia în 2002, în faţa a 45.000 de spectatori, când am câştigat pentru prima dată Cupa Europeană a Naţiunilor în noul format, meciul de calificare la Cupa Mondială din 2011 cu Uruguay", spune el. Marius Tincu (38 de ani) a fost unul dintre jucătorii reprezentativi ai României pentru care a evoluat în 53 de partide şi a marcat 70 de puncte. Acesta s-a retras de la echipa naţională în 2012, fiind cooptat în staff-ul tehnic al "Stejarilor", ca antrenor al pachetului de înaintare.

În vârstă de 36 de ani, Ovidiu Toniţa este unul dintre jucătorii legendari ai rugbyului românesc, singurul care a participat la cinci ediţii ale Cupei Mondiale. Supranumit "Autobuzul din Carpaţi" datorită forţei sale, acesta a debutat pentru România la doar 19 ani, într-un meci cu Maroc, în 2000 şi a strâns 73 de selecţii pentru România, marcând 70 de puncte. Toniţa s-a retras oficial de la echipa naţională în 2016, la meciul cu Germania din Cupa Europeană a Naţiunilor. În 2009 a fost campion al Franţei cu Perpignan, evoluând şi la echipe de primă ligă precum Grenoble şi Biarritz.