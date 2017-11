Ţiriac: „sportul românesc stă extraordinar de rău”

Ateneul Român a fost gazda Galei APS 90, cu ocazia trecerii a nouă decenii de la înfiinţatea Asociaţia Presei Sportive din România, eveniment la care au luat parte personalităţi din mai multe domenii de activitate.

În cadrul galei, au primit trofee, diplome şi medalii din partea Asociaţiei Presei Sportive foşti şi actuali sportivi precum Gheorghe Hagi, Ion Ţiriac, Simona Halep, Valeria Răcilă, Elizabeta Samara, Alina Vuc, componentele echipajului feminin de dublu vâsle, Ionela-Livia Lehaci şi Gianina-Elena Beleagă, al echipajului feminin de 8+1, Ioana Vrînceanu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Mihaela Petrilă, Iuliana Popa, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Adelina Boguş, Laura Oprea şi Daniela Druncea. De asemenea, au fost premiaţi ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, foşti ziarişti sportivi, precum şi instituţiile media Televiziunea Română, Radio România Actualităţi şi Gazeta Sporturilor. La Gala Asociaţiei Presei Sportive, care s-a desfăşurat la Ateneul Român, au mai participat printre alţii Ivan Patzaichin, Ilie Năstase, Horia Tecău, Elisabeta Lipă, Gabriela Szabo şi Octavian Morariu.

Fostul preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Ion Ţiriac, a declarat, miercuri seara, că sportul românesc „stă extraordinar de rău" şi că acum toţi trebuie „să ne gândim cu tristeţe unde am fost şi unde suntem". „Trebuie să ne gândim cu tristeţe unde am fost în sport şi unde suntem acum. Pentru că stăm extraordinar de rău. De la 30 de medalii la Jocurile Olimpice în 20 de ani am ajuns la 3 medalii (n.r. - 5 medalii la JO 2016). Vina e a noastră, a celor care am condus şi conducem sportul românesc pentru că nu am reuşit să îi convingem pe cei care ne conduc să investească în sport şi în sănătate", a spus fostul tenisman, prezent miercuri la gala organizată de Asociaţia Presei Sportive (APS) cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţare..

Ţiriac nu este de părere că tenisul românesc merge bine. „Nu ştiu dacă Halep este cea mai bună sportivă a României, dar e de departe cea mai populară româncă din cauza sportului pe care îl practică. Dar tenisul românesc nu merge bine. Ar merge bine dacă am avea şi la băieţi 10 sportivi în primii 200 în lume. Dar acolo stăm foarte prost", a adăugat el.

Fostul tenisman a precizat că nu a primit niciun răspuns la petiţia trimisă către Guvernul României pentru reincluderea Arenelor BNR în circuitul sportiv. „Nu am noutăţi despre Arenele BNR. Au trecut cele 30 de zile de când noi am semnat acea petiţie, dar nu am primit niciun răspuns de la niciun organism al statului. Aşa că vom merge la tribunal aşa cum am zis atunci", a precizat Ţiriac.

La 10 octombrie, mai mulţi foşti şi actuali jucători de tenis, printre care se numără Ion Ţiriac, Ilie Năstase şi Simona Halep au făcut o petiţie către Guvernul României pentru reincluderea Arenelor BNR în circuitul sportiv, mai exact pentru transferul bazei din administrarea Băncii Naţionale a României către statul român, pentru a putea fi modernizată şi folosită.