Trei eşecuri la rând fără gol marcat pentru FCSB

Astra Giurgiu a învins pe FCSB cu 2-0, pe stadionul „Marin Anastasovici", în etapa a 19-a a Ligii I de fotbal, iar echipa bucureşteană a ajuns la al treilea eşec la rând fără gol marcat.

După o oră de joc, Gabi Enache l-a faultat pe Alex Ioniţă în careu. Fostul rapidist l-a învins pe Niţă de la 11 metri pentru 1-0. ulterior, după o ieşire eronată, în cădere Niţă l-a accidentat grav pe Planic. Fundaşul sârb a ieşit pe targă şi oaspeţii au rămas în zece fiindcă Dică făcuse toate schimbările. După cinci minute, rezerva Butean s-a distrat cu apărarea roş albastră şi i-a pasat decisiv lui Abang pentru 2-0.

Şi echipa din Giurgiu a terminat meciul în 10 oameni. În prelungiri, Stan a primit al doilea cartonas galben. În urma acestui rezultat, Astra şi-a păstrat avansul de patru puncte faţă de Dinamo în play-off, iar roş albaştrii au rămas pe 2, sub liderul CFR Cluj.

La finalul partidei, antreborul oaspeţilor, Nicolae Dică, era foarte supărat. El şi-a asumat vina eşecului, dar a spus că nici atitudinea propriilor săi jucători nu a fost una corectă. „Am făcut un joc foarte slab şi nu am reuşit să punem probleme celor de la Astra. Ei s-au apărat foarte bine iar noi nu am ţinut mai mult de minge, nu ne-am creat ocazii, nu am reuşit să facem superioritate pe benzi, aşa cum le-am cerut. Atunci când nu ai atitudinea necesară şi nu joci pentru echipă e greu să ai rezultate”, a spus Dică.

Tehnicianul este îngrijorat de faptul că echipa sa nu mai ştie să marcheze. „Pentru o echipă ca Steaua, este o problemă că nu marcăm şi nu câştigăm. Sunt jucători de valoare, care au arătat asta, dar iată că acum avem trei meciuri fără gol marcat şi fără victorie. Voi discuta cu patronul, vom vedea ce măsuri vom lua, dar cel mai important este ca echipa să-şi revină. De la meciul cu Iaşi s-a întâmplat ceva, nu ştiu ce... mă gândesc la asta. Cât despre postul meu, am mereu emoţii de când am ajuns la Steaua. Pentru că oricând poţi fi dat afară dacă nu ai rezultate. Cel mai important este să ne revenim şi să legăm iar victorii”, a mai spus Dică. Legat de accidentări, Dică a replicat: „Avem şi ghinion cu accidentările, văd! Nu avem ce face. Enache, sigur că a greşit la acel penalty, dar acum nu putem da vina numai pe el. Toţi am greşit. O să analizez ce am greşit”.