Trei pentru un titlu

Mâine se va decide campioana actualului sezon din Liga 1. Pentru titlu se luptă Viitorul, FCSB şi Dinamo, toate cele trei formaţii având şanse reale să câştige campionatul.

Ţinând cont de acest fapt, Liga Profesionistă de Fotbal s-a pregătit special pentru aceste evenimente. Cum Viitorul va juca la Ovidiu, FCSB pe Arena Naţională, iar Dinamo în Ştefan cel Mare, LPF a pregătit trei seturi de trofee, medalii şi tricouri galbene pentru campioni, care vor fi trimise pe cele trei stadioane. Conducerea Ligii a stabilit şi cine va face premierile pentru fiecare echipă în parte. În ultima rundă a play-off-ului, Viitorul va întâlni CFR Cluj, FCSB va juca cu CS U Craiova, în timp ce Dinamo va întâlni Astra, campioana din sezonul precedent.

Dacă titlul va fi câştigat de Viitorul, trofeul va fi decernat de către primarul oraşului Constanţa, Decebal Făgădău; dacă titlul va fi luat de FCSB, trofeul va fi acordat de către fosta legendă a roş-albaştrilor, Helmuth Duckadam; dacă titlul va ajunge la Dinamo, trofeul va fi decernat de către Cornel Dinu.

În acest moment Viitorul şi FCSB se află la egalitate de puncte, ambele cu câte 41, iar Dinamo are 39 p. Deşi se află la egalitate de puncte, prima şansă o are Viitorul, echipa lui Hagi având avantajul meciurilor directe din play-off cu FCSB. Pentru a lua titlul, formaţia antrenată de Laurenţiu Reghecampf aşteaptă un ajutor de la CFR, care nu trebuie să piardă la Ovidiu, în ipoteza în care FCSB se va impune cu Craiova. La rândul ei, formaţia pregătită de Cosmin Contra are nevie ca ambele echipe să se încurce.

Viitorul Constanţa se află la 90 de minute de câştigarea titlului de campioană a României. În spatele acestui moment stă o poveste despre priceperea, îndrăzneala şi curajul patrnului şi antrenorului Gheorghe Hagi. În 2012 s-a disputat, în Ucraina şi Polonia, Campionatul European, fără echipa României. Călin Clej, marketing director la Greater Balkans Beverages & SEE Franchise Pepsico, a remarcat o declaraţie a lui Hagi. ”Academia va da peste ceva timp o nouă Generaţie de Aur în fotbalul românesc”. Clej îşi aminteşte şi momentul lansării Next 11, în 2012: „Prea se vorbea că o altă Generaţie de Aur nu va mai exista în fotbalul românesc. M-a impresionat atitudinea lui Hagi. Îşi apăra generaţia sa, dar era convins că de la propria academie se va naşte o alta. Punea toată priceperea lui în această idee, încât mi-am zis că e imposibil să nu reuşească. Atunci am demarat proiectul Next 11. Gică repeta un cuvânt: «construcţie». Holurile şi pereţii Academiei respiră prin toţi porii de mesaje motivaţionale. De la obsesivul cuvânt «construcţie», omul care a scos de atâtea ori România în stradă de fericire a mai adăugat ceva. L-am auzit vorbind despre «3 T». Ce o fi asta, «3 T»? A explicat tot el: «Talent, timp, tineri»”.

Antrenorul secund al FCSB, Toni Petrea, a prefaţat duelul cu CS Craiova, din ultima etapă a play-off-ului. Oficialul vrea ca fotbaliştii echipei sale să fie concentraţi doar la partida pe care o au de disputat, deşi este conştient că va fi foarte greu, în condiţiile în care ultima rundă se va disputa cu titlul pe masă. "Întâlnim un adversar care în genenal joacă fotbal. Suntem pregătiţi, sper să facem un meci bun şi rezultatul să fie favorabil. Apoi vom vedea ce se va întâmpla în celelalte meciuri. În primul rând trebuie să câştigăm noi, sper ca jucătorii să fie concentraţi doar la meciul nostru. Singurul nostru gând e să câştigăm mâine seară. O să fie o etapă interesantă, normal că vom vrea să ştim ce se întâmplă în celălalt meci, dar mult mai importantă e victoria noastră. Degeaba tragem cu ochiul la ceilalţi, dacă noi nu vom reuşi să câştigăm. Am avut în acest play-off ocazia să ne desprindem, dar din păcate am ajuns în această situaţie. Lucrurile vor fi analizate după următorul meci. Suntem aici să pregătim jucătorii să joace fotbal, nu pentru alte discipline sportive. Nu cred aşa ceva. Mi se pare că se vorbeşte mult prea mult în afara terenului. Ar trebui să existe mai mult respect din partea tuturor. E un joc de fotbal, nu ar trebui să apară alte lucruri care nu au legătură cu ce se întâmplă pe teren. Nu pot să fac comentarii vizavi de faptul că la meciul cu Viitorul au jucat cu 5 juniori. Probabil că aşa au gândit ei, că trebuie să odihnească jucătorii, iar acum, cu noi, nu. Probabil şi-au făcut nişte calcule şi au considerat că e mai bine aşa. Nu cred că e o coaliţie, dar Steaua, în acest play-off, a fost cea mai dezavantajată", a declarat Petrea.