Trei victorii în trei meciuri

FCSB a reuşit o victorie importantă în faţa formaţiei israeliene Hapoel Beer Sheva, cu 2-1 (0-0), pe Stadionul Turner din Beer Sheva în Grupa G a Ligii Europei.

Vicecampioana ţării a făcut un pas mare spre calificarea în 16-imile competiţiei, după a treia sa victorie în grupă. Succesul a fost adus de "dubla" francezului Gnohere (70, 75), golul campioanei Israelului fiind reuşit de spaniolul Cuenca (87). Victoria a venit însă după ce portarul Niţă a avut două intervenţii salutare, iar israelienii au cerut în două rânduri penalty pentru henţ în careu, având şi un gol anulat pentru ofsaid (Melikson, 18). De menţionat că, după trei etape, doar patru echipe au număr maxim de puncte: FCSB, Arsenal (Grupa H), Lazio (K) şi Zenit (L).

FCSB a fost lipsită de Pintilii (accidentat), Alibec (exclus din lot), De Amorim şi Golofca. La Hapoel au fost titulari cei doi jucători care au evoluat în Liga I, Elhamed (ex-Dinamo) şi Nwakaeme (ex-U Cluj). Următorul meci pentru FCSB va fi revanşa cu Hapoel, pe 2 noiembrie, la Bucureşti. După trei etape, FCSB este lider autoritar în grupa G, cu maximum de puncte. Lugano ocupă locul 2, cu trei puncte, la egalitate cu Viktoria Plzen şi Hapoel Beer Sheva, ultimele două clasate.

"Au pus presiune pe noi, apoi a fost introducerea Bizonului şi am reuşit să marcăm două goluri şi să câştigăm 3 puncte. Am vorbit cu Bizo azi înainte de joc şi i-am explicat de ce nu joacă de la început. L-am preferat pe Tănase vârf, ca să fim mai dinamici şi să cerem mingea între linii. Erau spaţii mari între fundaşii centrali şi mijlocaşi. În a doua repriză mă gândeam să îl introduc proaspăt pe Gnohere, gândindu-mă că vom conduce sau va fi egal şi vom avea nevoie să ţinem mai bine de minge. Mă bucur pentru Bizo că a înţeles, a intrat şi a marcat două goluri. A dat dovadă de profesionalism şi asta le cer jucătorilor. Nu avem titulari şi rezerve, important e să dea totul pe teren atunci când intră", a declarat antrenorul FCSB, Nicolae Dică, după meci. Tehnicianul a anunţat că Romario Benzar va lipsi trei săptămâni: "E un jucător important pentru mine, un jucător de echipa naţională. Din păcate, astăzi l-am pierdut pentru vreo 3 săptămâni, dar avem jucători în lot care pot să îl înlocuiască".

"Suntem calificaţi, ne simţim foarte bine. Nu trebuie să ne relaxăm, mai avem 3 meciuri, pe care trebuie să le câştigăm. Am avut un joc bun, dar am avut şi şansă, puteau să ne egaleze. Mă aşteptam să înscriem, pentru că am avut ocazii şi în prima repriză. 3 victorii sună bine. Avem maxim de puncte şi merităm asta. În campionat nu ne mai permitem să facem paşi greşiţi. În campionat multe echipe se apără şi e mai greu să marcăm. În Europa ne-au intrat toate", a spus Budescu.