Turcia a fost învinsă şi de Albania

Naţionala de fotbal a Turciei, antrenată de românul Mircea Lucescu, a fost învinsă de reprezentativa Albaniei cu scorul de 3-2 (2-0), la Antalya, într-un meci amical.

Lucescu are un bilanţ dezastruos de când a preluat Turciei, cu o victorie, un egal şi patru eşecuri (1-1-2, în meciuri oficiale). Albania, pregătită de fostul internaţional italian Christian Panucci, a avut 2-0, prin „dubla" lui Armando Sadiku (24, 39), autorul golului victoriei în faţa României la CE 2016. Turcia a redus din diferenţă prin Cengiz Under (47), dar albanezii au marcat la scurt timp prin Eros Grezda (55). Turcia a mai înscris o dată, prin Emre Akbaba (60), care a stabilit scorul final. Albania a jucat în zece oameni din minutul 41, când a fost eliminat Ledian Memushaj. În echipa Albaniei a debutat Kamer Qaka (CSM Poli Iaşi), intrat în minutul 66. Azdren Llullaku, fostul golgheter al Ligii I, a fost doar rezervă. Turcia a fost învinsă joi de România cu 2-0, la Cluj-Napoca, în alt amical.

Lucescu a izbucnit la finele partidei cu Albaniei. Un jurnalist l-a acuzat că a folosit un fotbalist pentru că ar avea o înţelegere cu impresarul acestuia, iar „Il Luce" a ameninţat că va merge la tribunal. Jucătorul care a dus la problemele dintre Lucescu şi presă este Erdal Alkan, fotbalistul lui Dordrecht, care nu a intrat niciun minut pe teren în duelul cu Albania. „Dacă acesta are dovezi pentru a susţine aceasta acuzaţie... Am spus că vreau să văd la lucru fotbaliştii care au evoluat la U21. Pe Erol l-am văzut la Dordrecht, juca mijlocaş. L-am selecţionat. Nu voi trece peste aceste acuzaţii, mergem la tribunal pentru ca ziaristul să ne spună de unde are aceste informaţii. Nu cunosc niciun impresar. Am un trecut, am un nume. Îl voi da în judecată pe ziarist şi voi cere clarificări. Am urmărit acest jucator, este tânăr şi foarte bun. Nu trec peste!", a spus Lucescu, pentru futbolarena.com. „E o înfrângere ruşinoasă, care nu trebuie să rămână fără urmări", titrează jurnaliştii turci, care vor o revoluţie din temelii. Se discută despre oportunitatea venirii lui Fatih Terim ca preşedinte al Federaţiei şi numirea lui Senol Guneş ca selecţioner.