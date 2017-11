Ultima victorie ca selecţioner al Olandei

Selecţionerul Olandei, Dick Advocaat, a recunoscut că nu se aştepta la o victorie aşa de uşoară, în special după ce a văzut amicalul de săptămâna trecută câştigat de "tricolori" cu 2-0 în faţa Turciei.

"Nu ştii niciodată la ce să te aştepţi când joci în deplasare cu România. Ei au jucat foarte bine în precendentul amical cu Turcia. Aşa că nu ne aşteptam să câştigăm aşa de uşor, cu 3-0, în România. Dar a fost un meci important pentru noi. E un sentiment plăcut să ne întoarcem acasă ştiind că din ultimele 8 partide am câştigat 7. E un moral bun pentru a o lua de la capăt (n.r - după ratarea calificării la CM 2018)", a spus Advocaat. "Am văzut meciul naţionalei României cu Turcia şi am observat presingul ei. Atunci au jucat mai mult 4-2-4. Ştiam asta şi trebuia să facem ceva în acest sens. La început a fost un pic dificil, dar apoi am dictat jocul şi ne-am creat ocazii bune. Am marcat 3 goluri într-o partidă în deplasare. Iar pentru Olanda nu e uşor să înscrie 3 goluri în deplasare", a adăugat el. Dick Advocaat a menţionat că nu s-a răzgândit asupra deciziei de a renunţa la funcţia de selecţioner. "Voi renunţa la funcţia de selecţioner, nu am revenit asupra deciziei. Am hotărât asta în momentul în care am semnat contractul cu federaţia olandeză. Am spus la momentul respectiv că nu voi rămâne în funcţie indiferent dacă ne vom califica la Cupa Mondială sau nu", a afirmat Advocaat.