Azi, de la 19.30, Dinamo - FCSB în semifinalele Cupei Ligii: ultimul derby al anului

Azi, de la 20.30, pe Arena Naţională, va avea loc prima manşă a semifinalelor Cupei Ligii, în care se vor întâlni Dinamo şi FCSB.

Antrenorul FCSB, Laurențiu Reghecampf, își dorește ca jucătorii săi "să spele" în partida de joi cu Dinamo din Cupa Ligii înfrângerea suferită cu scorul de 3-1 în derby-ul din etapa a 18-a a Ligii I. "Este ultimul meci din acest an și sper să fie unul foarte bun pentru noi. Pe mine mă interesează să avem un rezultat pozitiv. Sper ca mâine să spălăm înfrângerea din ultimul meci cu Dinamo (n.r. - 1-3, pe 30 noiembrie, în etapa a 18-a a Ligii), pentru că am avut jocul în mână și până la urmă am pierdut. Sunt sigur că jucătorii mei vor fi foarte motivați și vor face un meci foarte bun. Fiecare joc trebuie să îl abordăm în așa fel încât să-l câștigăm. Mi-aș dori foarte mult ca Dinamo să joace mai ofensiv mâine, să joace altfel decât în ultima partidă. Dar mă îndoiesc, pentru că așa s-au antrenat și se apără foarte bine. Sper ca la meci să vină 10-15.000 de spectatori", a spus tehnicianul.

Reghecampf a analizat ultima partidă cu Dinamo și speră că jucătorii săi au înțeles să nu mai repete aceleași greșeli. "Trebuie să fim atenți, am analizat cu jucătorii golurile pe care le-am primit la ultima întâlnire cu Dinamo. A fost păcat că am pierdut acel meci așa de ușor, am primit două goluri din faze fixe unde puteam să ne comportăm mult mai bine. Sper ca mâine seară să nu mai avem aceleași probleme. Oricum, calificarea nu se decide mâine, doar dacă vreuna dintre echipe câștigă la o diferență mare de scor. Este puțin bizar că returul se dispută peste trei luni. Pentru că mâine vor juca anumiți jucători, iar în retur probabil vor fi alții", a adăugat el.

Pentru meciul de azi tehnicianul se confruntă cu mai multe probleme de lot. "Am probleme de lot. Este vorba despre Popa, care e răcit ca și mine și mulți din staff-ul nostru, dar sperăm să îl recuperăm și să fie măcar pe banca de rezerve. Iar Pintilii este accidentat după partida cu Timișoara și nu va putea evolua mâine cu Dinamo. Apoi mai este Bourceanu suspendat, plus ceilalți jucători accidentați de mai mult timp", a afirmat antrenorul.

Reghecampf s-a arătat nemulțumit de faptul că Steaua a avut un parcurs slab în finalul acestui an: "Pentru mine este dezamăgitor că încheiem anul pe locul doi în Liga I. Dar am avut foarte multe lucruri de învățat. Perioada asta de final a fost foarte grea, am avut jucători accidentați, am fost nevoiți să improvizăm de la etapă la etapă. Sper ca de la anul să fim mult mai puternici și sunt sigur că echipa noastră va arăta altfel. Faptul că începe pe 4-5 februarie campionatul ne afectează puțin pentru că vom avea o perioadă foarte scurtă de pregătire. Vacanța pentru jucători este foarte mică și nu a fost nevoie să le dăm un program. Dar au și penalizări dacă vin cu kilograme în plus, ei știu foarte bine asta".