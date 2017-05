Ultimul meci la Astra

Qatar ar putea fi următoarea destinaţie în cariera de antrenor a lui Marius Şumudică. Tehnicianul care a condus Astra spre titlu anul trecut este dorit la Al Ahli Doha, care a încheiat ultima ediţie de campionat pe locul 10.

Potrivit alkass.net, românul e favorit să o preia pe Al Ahli, iar pe listă se mai află un croat şi un spaniol, din care se va alege următorul antrenor al formaţiei din Doha. "Sunt 90% şanse să semnez cu o echipă din străinătate, Turcia sau în ţările arabe. Am avut două oferte din Europa, echipe nu foarte puternice, pe care le-am refuzat", a declarat Şumudică. Mai mult decât atât, tehnicianul de 46 de ani nu a exclus să ia cu el în Qatar şi câţiva dintre jucătorii alături de care a lucrat la Astra. Dacă oferta se va concretiza, ar fi a doua experienţă a lui Marius Şumudică în ţările arabe, după cea de la Al-Shaab, în Emiratele Arabe Unite, unde a antrenat în sezonul 2012/13.

Marius Şumudică a vorbit despre despărţirea sa de echipa din Giurgiu. Tehnicianul de 46 de ani susţine că va pleca mai mult ca sigur în străinătate. Contractul dintre Şumudică şi Astra se încheie în această vară. Cel mai probabil, antrenorul va alege Zona Golfului sau Turcia şi nu va pleca de la Astra cu mâna goală. ”Am avut două oferte din Europa, echipe nu foarte puternice, pe care le-am refuzat. Cu toate astea, 90% sunt şanse să semnez cu o echipă din străinătate, Turcia sau în ţările arabe. Probabil ca voi lua cu mine şi nişte jucători, dar nu pot să dau nume acum”, a mai spus Şumudică. Şumudică şi-a început cariera de antrenor ca secund la formaţia sa de suflet, Rapid, la care a fost şi principal, pentru ca mai apoi să antreneze Rocar Bucureşti, Inter Gaz, Progresul, Farul, Gloria Bistriţa, AO Kavala, Astra, Braşov, Vaslui, U Cluj, Al Shaab şi Chiajna.

Încă un titular are sanse mari să plece de la Astra. Marius Şumudică a anunţat că goalkeeper-ul formaţiei pe care o antrenează, Silviu Lung junior, este aproape de o despărţire de echipa din Giurgiu. Deşi mai are un an de contract cu Astra, portarul în vârstă de 27 de ani are oferte din străinătate. Şumudică susţine că nu are nicio legătură cu transferul lui Lung jr. şi consideră că acesta şi-a făcut datoria pentru giurgiuveni. ”Silviu Lung jr. are cele mai mari şanse să plece afară, fără ca eu să-l influenţez în vreun fel. Şi Budescu are oferte din ţările arabe”, a declarat Şumudică. Goalkeeper-ul a trecut printr-o perioadă dificilă în sezonul recent încheiat, suferind o accidentare care l-a ţinut departe de gazon mai mult de o lună şi de acum înainte va fi nevoit să poarte o cască de protecţie. Silviu Lung este un portar crescut de FC Universitatea Craiova şi a ajuns la Astra în 2011, liber de contract.