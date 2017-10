„Vânat” de spectatori, eliminat de arbitru

brazilianul Neymar a fost cu siguranţă cel mai mare duşman al fanilor prezenţi pe Velodrome. Suporterii l-au tachinat tot meciul, mai ales când se pregătea să execute cornerele.

În acele momente, ultraşii lui Olympique au aruncat cu o varietate de obiecte spre jucătorul venit pentru 222 de milioane de euro de la Barcelona. În momentul în care o sticlă de plastic a aterizat în dreptul lui, Neymar s-a îndepărtat de colţul terenului, revenind de-abia după ce stewarzii au curăţat locul.

Neymar nu a terminat meciul pe teren. După ce a fost de departe cel mai faultat om al partidei, sud-americanul şi-a ieşit din minţi şi în minutul 87 a lovit cu capul în figură un adversar. Chiar dacă a fost lipsit de intensitate, gestul a fost considerat nesportiv de arbitrul partidei, care i-a acordat al doilea galben în două minute şi l-a trimis la cabine. PSG a fost salvată în prelungiri: Edinson Cavani a executat perfect o lovitură liberă şi a egalat situaţia pe tabelă. PSG a fost condusă în două rânduri, primul care adusese egalarea fiind Neymar.

"Am petrecut tot meciul lovit până am ajuns la limită. Am semne pe tot corpul. A fost o lovitură după care am încercat să joc mai departe, deşi am fost faultat clar. M-a enervat lovitura primită din spate. Arbitrul a făcut ce a vrut el, anume m-a eliminat pe mine ca să pară mai presus decât jucătorii”, a declarat Neymar.