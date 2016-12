Vătăjelu s-a transferat la Sparta Praga

Fundaşul stânga Bogdan Vătăjelu s-a despărţit de CS Universitatea Craiova şi a semnat cu vicecampioana Cehiei, Sparta Praga, a anunţat site-ul oficial al clubului aflat pe locul 4 în Liga I de fotbal.

Bogdan Vătăjelu, în vârstă de 23 de ani, s-a transferat în Bănie de la gruparea Metalul Reşiţa, în iarna lui 2014. Fundaşul a contribuit la revenirea Ştiinţei pe prima scenă a fotbalului românesc, iar în ultimele trei sezoane a fost cel mai folosit jucător al Craiovei. Din sezonul 2016-2017, el a preluat banderola de căpitan al Universităţii şi a fost integralist în toate partidele din actuala stagiune. Sparta Praga, cea mai titrată echipă a Cehiei, a fost eliminată în acest sezon de Steaua în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, însă a reuşit calificarea în 16-imile de finală ale Europa League, unde va întâlni gruparea rusă FC Rostov. Formaţia este în acest moment pe locul 3 în campionatul Cehiei.

Bogdan Vătăjelu speră ca odată cu transferul la Sparta Praga să intre şi în atenţia selecţionerului Christoph Daum. Fundaşul stânga de 23 de ani încă aşteaptă să debuteze la echipa naţională. "Eu îmi doresc să fiu la echipa naţională, pentru mine e un vis. Este cel mai frumos lucru care mi se poate întâmpla anul viitor şi sper ca visul meu să se îndeplinească. Eu până mă voi lăsa de fotbal voi fi cu gândul la naţională", a declarat Vătăjelu, în cadrul unei conferinţe de presă organizate de CS U Craiova.

Deşi recunoaşte că a făcut un pas important în carieră prin trecerea la vicecampioana Cehiei, apărătorul lateral are şi un regret la plecarea de la Craiova. "Sunt fericit pentru că acest transfer s-a realizat. Cred că este un pas important în cariera mea, dar am un regret: că nu am plecat de la Craiova cu un trofeu în palmares. Sunt sigur că băieţii se vor gândi şi la mine când vor câştiga un trofeu. Sper să-mi trimită şi mie tricoul de campion anul acesta. Sper să mă integrez cât mai bine în echipă. E o încununare a muncii mele, de acum începe greul, pentru că începe lupta pentru titularizare. E o echipă importantă în Europa, e constant prezentă în cupele europene şi e un pas important pentru mine. Mi-am dorit să ajung la o echipă puternică din Europa, dar acum începe munca mai grea pentru mine", a mai spus Vătăjelu.

Preşedintele oltenilor, Marcel Popescu, a anunţat că niciun jucător nu va mai pleca în această pauză de la Craiova, un club care nu are probleme financiare şi nu este obligat să vândă pentru a supravieţui. "Tranferul lui Vătăjelu îl considerăm cel mai important al iernii, e o probă a valorii unui club care îşi recapătă vechea strălucire. Speculaţiile care s-au făcut că au fost şi alte cluburi interesate nu au acoperire, singurul club interesat a fost Sparta Praga. Politica clubului este de a vinde un jucător pe an, în cazuri excepţionale putând da curs unei a doua oferte. Universitatea nu vinde ca să trăiască. Subiectul transferuri este unul închis acum", a precizat Popescu. Oficialul celor de la CS U a vorbit şi despre viitoarele achiziţii: "Ca să ne batem la titlu cu şanse reale ne trebuie două vârfuri, un fundaş central, şi prin plecarea lui Vătăjelu, ne gândim la un fundaş dreapta sau stânga. Acestea sunt poziţiile pe care le urmărim şi sperăm să le acoperim cât mai repede".