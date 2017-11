Vicecampioana a fost învinsă la Plzen

FCSB, deja calificată în 16-imile Ligii Europei, a fost învinsă, în deplasare, cu 2-0, de formaţia cehă Viktoria Plzen, în etapa a cincea din Grupa G a competiţiei.

Viktoria Plzen a acumulat nouă puncte şi s-a apropiat la un punct de liderul FCSB. Formaţia cehă şi-a asigurat prezenţa în runda următoare, după ce Lugano a învins pe teren propriu Hapoel Beer Sheva cu 1-0. Elveţienii au adunat 6 puncte, dar nu se mai pot califica, din cauza rezultatelor directe cu Viktoria Plzen. Hapoel Beer Sheva ocupă ultimul loc, cu patru puncte. În ultima rundă, se vor disputa meciurile FCSB - Lugano şi Hapoel - Plzen.

Golurile partidei din Cehia au fost marcate de Petrzela (49) şi Kopic (76). Un moment tensionat a avut loc în minutul 52, când Denis Alibec s-a certat cu Mihai Bălaşa pentru executarea unei lovituri libere. Dinspre banca tehnică i s-a transmis atacantului să îl lase pe căpitanul „roş-albaştrilor" să execute, clipă în care Alibec a înjurat. La finalul meciului, deloc deranjat de cele întâmplate, antrenorul Nicolae Dică a explicat decizia pe care a luat-o când a stabilit ca Bălaşa să execute faza fixă. „Am spus să bată Bălaşa pentru că era o lovitură liberă pentru un fotbalist de picior drept.

Antrenorul a făcut şi o scurtă analiză a echipei sale. El a recunoscut că principalele probleme au venit în benzi. „Am avut probleme pe benzi, mereu cei de la Plzen au reuşit să fie doi contra unu şi au avut superioritate. De acolo au venit marile noastre probleme. În zona centrală nu am reuşit să câştigăm duelurile aeriene şi am avut foarte mari probleme" a precizat Dică în cadrul unei conferinţe de presă.

Dică e optimist că echipa sa va termina grupa pe primul loc. În ultima etapă, FCSB joacă pe propriul teren în faţa elveţienilor de la Lugano. „În continuare suntem pe primul loc şi avem şanse mari să terminăm pe această poziţie dacă vom câştiga meciul de acasă din ultima etapă" a precizat antrenorul roş-albaştrilor.

FCSB a înregistrat două înfrângeri în ultimele două partide, însă roş-albaştrii nu intră în panică. „Deocamdată nu am pierdut nimic. În campionat suntem pe 2, la două puncte în spatele liderului CFR Cluj, iar în Europa League suntem în continuare pe primul loc. Nu este ok pentru un club ca Steaua să aibă două înfrângeri consecutive, dar eu am încredere că vom reuşi să câştigăm meciul următor" e încrezător Dică. După a doua înfrângere fără gol marcat într-o singură săptămână, antrenorul de la FCSB, Nicolae Dică, minimalizează efectele insuccesului din Cehia, cu toate că şi-ar fi dorit o victorie. Gândul tehnicianului se îndreaptă deja la următorul meci, cel cu Astra, care îi poate readuce pe roş-albaştri pe primul loc în Liga 1, adevăratul obiectiv.

Dică încă nu a apucat să discute cu jucătorii după meciul pierdut în Cehia. „Ştiam că ne aşteaptă un meci foarte greu. Nu am făcut un meci bun în această seară. Cei de la Plzen au reuşit să marcheze două goluri şi asa s-a scris istoria jocului. Nu am vorbit cu băieţii în vestiar, niciodată nu vorbesc imediat după meci. Nu regret că am lăsat jucători în afara lotului, obiectivul principal este campionatul. Eram deja calificaţi, dar ne doream să câştigăm şi acest joc", a spus Dică.

Pentru FCSB urmează meciul din etapa a 19-a a Ligii 1, cu Astra. Partida are loc luni, de la ora 20.45. „Meciul cu Astra este unul important. Antrenez jucători cu caractere puternice, nu s-a întâmplat nimic. Suntem pe primul loc în Europa, pe locul al doilea în campionat", a mai spus antrenorul roş-albaştrilor.