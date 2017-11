Victoria care poate aduce calificarea

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte azi, de la ora 22.05, formaţia Hapoel Beer Sheva, pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a 4-a a Grupei G a Ligii Europei.

FCSB se pregăteşte de vizita lui Hapoel Beer-Sheva, în Europa League, în meciul care-i poate asigura calificarea matematică în 16-imi. La conferinţa de presă de dinaintea confruntării, antrenorul Nicolae Dică a recunoscut că vrea să reuşească prima mare performanţă de când a preluat echipa. "Pe faza ofensivă trebuie să punem mai multe probleme decât am pus în meciul tur. Cei de la Beer Sheva vin să câştige, au nevoie de cele trei puncte. Schimbări în echipă vor fi, cu siguranţă. Voi schimba mai mulţi jucători faţă de meciul de la Craiova. Presiune este tot timpul la Steaua. Sunt conştient că este foarte greu pentru o echipă românească să ajungă în semifinalele sau finala unei competiţii europene. Nu ne gândim la adversarii pe care i-am putea întâlni în primăvara europeană. Eu consider că va fi foarte greu după ce vom ieşi din grupe. Momentan nu ne gândim la adversarii care pot veni în primăvara europenă, ne gândim la meciul de mâine. Momentan nu ştiu nimic despre Keşeru. Nu mă gândesc acum la transferuri. Avem Europa League, avem campionatul. Sunt lucruri importante care se petrec la echipă", a declarat Dică, la conferinţa de presă.

Dică a vorbit despre modul în care echipa s-a regenerat după greutăţile întâmpinate la începutul sezonului. "În momentul în care am venit la echipă am decis că trebuie să fac un grup şi ceea ce s-a întâmplat până acum îmi dă speranţe. După meciul cu Viitorul, când spuneam că a fost un meci slab, am zis că am mare încredere în echipă şi în jucători. Timpul trece foarte greu până la meciul cu Beer-Sheva, dar îmi fac meseria cu pasiune. Astept toţi suporterii Stelei să vină alături de echipă, suntem într-un moment bun. Mi-aş dori să fie alături de noi. Să reuşim să avem rezultate foarte bune şi să-i scoatem pe oameni în stradă. Sper ca noi să le aducem o bucurie mâine seară sau în alte seri", a spus Dică.

Tehnicianul a mai declarat că elevii lui trebuie să pună mai multe probleme celor de la Hapoel Beer Sheva. "Ne aşteaptă un meci foarte important. Suntem în faţa unei performanţe, aceea de a ne califica în primăvara europeană dacă vom obţine cele trei puncte în meciul cu Hapoel Beer Sheva. Va fi un meci greu, pentru că întâlnim o echipă foarte bună. Chiar dacă am câştigat în Israel cu 2-1, consider că am avut şi acolo un meci foarte greu. Hapoel Beer Sheva are jucători de calitate de la mijloc în sus, care pot face diferenţa. În plus, pe benzi au jucători de viteză. În meciul tur, pe faza defensivă am avut ceva probleme, iar în aceste zile am încercat să le reglăm la antrenamente. În acelaşi timp, consider că pe faza ofensivă trebuie să le punem şi mai multe probleme decât am făcut-o în Israel, pentru că ştiu sigur că cei de la Hapoel Beer Sheva vor veni să câştige aici. Ei cu Plzen şi Lugano au aceleaşi şanse de calificare şi au nevoie de cele trei puncte. De aceea spun că va fi un meci diferit de cel din tur", spus tehnicianul. "Schimbări în echipă vor fi cu siguranţă. Am schimbat mereu pentru că sunt partide din 3 în 3 zile. Voi schimba mai mulţi jucători faţă de partida de la Craiova. Eu şi până acum am schimbat nu pentru că unii jucători nu au dat randament, ci pentru că se acumulează oboseală şi riscăm să avem mai mulţi accidentaţi", a adăugat Dică.

În partida de azi, tehnicianul nu îl va putea folosi pe Bogdan Planic, accidentat. "Pe Planic nu ne putem baza pentru jocul cu Beer Sheva. Sper să îl avem în teren la meciul cu Chiajna din campionat", a explicat antrenorul. Component al echipei Steaua care ajungea în 2006 în semifinalele Cupei UEFA, Nicolae Dică susţine că va fi greu ca o formaţie românească să mai reuşească o asemenea performanţă. "E foarte greu ca o echipă românească să ajungă într-o finală sau semifinală de Europa League în acest moment. Ne uităm ce adversari putem întâlni dacă vom ieşi din această grupă. Va fi foarte greu, sunt conştient de asta, chiar dacă noi am jucat bine până acum. Pentru că putem întâlni Borussia Dortmund, Arsenal sau Milan, dar deocamdată nu ne gândim la adversarii din primăvara europeană, ne gândim la meciul de mâine pentru că mai avem nevoie de o victorie", a precizat Dică. Prezent la conferinţa de presă, Budescu a recunoscut şi el că echipa e în faţa unui moment mare. "Putem scrie istorie, de ce nu? Avem jucători valoroşi aici şi tineri de perspectivă. Trebuie să tratăm meciul serios, chiar dacă avem trei victorii. Trebuie să abordăm meciul cu seriozitate. Nu se gândeşte nimeni la transferuri în momentul de faţă", crede Constantin Budescu.

De partea cealaltă, antrenorul Bachar Barak a declarat că este conştient de valoarea formaţiei FCSB, dar nu se gândeşte la altceva decât la o victorie. "În primul meci cu FCSB am fost mai buni pe teren, dar nu am fost suficient de concentraţi şi am făcut greşeli în apărare. Dacă lucrurile acestea din apărare le vom repara înseamnă că vom putea obţine un rezultat mai bun. Noi suntem pregătiţi pentru orice. Ştim că FCSB este o echipă puternică, chiar dacă acum are şi câţiva jucători accidentaţi. Noi sperăm să câştigăm mâine, nu ne gândim la altceva decât la victorie. Este foarte important să nu gândim negativ. La început am crezut că Plzen este cea mai bună echipă din grupă, însă acum trebuie să recunoaştem că FCSB este în forma cea mai bună. De aceea noi trebuie să facem totul ca să câştigăm", a spus Barak.

Tehnicianul a menţionat că nu este speriat de forma bună a jucătorilor formaţiei FCSB care au înscris foarte multe goluri în ultimele partide. "Noi nu ne speriem, ştim că FCSB este o echipă bună, dar şi noi la rândul nostru am avut victorii la rând în ultima perioadă. Suntem într-o formă bună şi sperăm să obţinem un rezultat pozitiv în meciul de mâine. Nu ne gândim la un jucător anume al celor de la FCSB. Ştim însă că ei au destui jucători buni. E foarte interesantă această combinaţie de la FCSB între jucători tineri foarte talentaţi şi jucători cu experienţă mare. Aceşti jucători tineri vor fi poate în viitor "perlele" echipei naţionale a României. Cu siguranţă mâine va fi o atmosferă frumoasă pe Arena Naţională, dar şi noi avem suporterii noştri care vor veni şi ne vor încuraja", a explicat Bachar Barak.

Iată programul meciurilor de azi:

Grupa A (de la 20.00): Slavia Praga – Villareal şi Maccabi Tel Aviv – Astana

Grupa B (de la 20.00): Young Boys – Dinamo Kiev şi Partizan – Skenderbeu

Grupa C (de la 20.00): Istanbul Başakşehir – Hoffenheim şi Ludogoreţ - Braga (pe Telekom Sport 4)

Grupa D (de la 20.00): Rijeka – Austria Viena şi AEK Atena - AC Milan (Telekom Sport 2),

Grupa E (de la 20.00): Apollon – Atalanta şi Lyon - Everton (Telekom Sport 3)

Grupa F (de la 20.00): Copenhaga – Zlin şi Lokomotiv Moscova – Şerif

Grupa G (de la 22.05): FCSB - Hapoel Beer Sheva (Telekom Sport 1) şi Plzen – Lugano (pe Telekom Sport 4)

Grupa H (de la 22.05): Arsenal – Steaua Roşie (Telekom Sport 3) şi Koln – BATE

Grupa I (de la 22.05): Vitoria Guimaraes –Marseille şi Salzburg – Konyaspor

Grupa J (de la 22.05): Hertha – Zorya şi Bilbao – Osterlund

Grupa K (de la 22.05): Vitesse – Zulte şi Lazio - Nice (Telekom Sport 2),

Grupa L (de la 22.05): Sociedad – Vardar şi Roseborg - Zenit