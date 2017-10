Victorie în primul meci la Singapore

Jucătoarea română Simona Halep (1 WTA, cs 1) a debutat cu o victorie în Grupa Roşie a Turneului Campioanelor de la Singapore, 6-4, 6-2 cu Caroline Garcia (Franţa, 9 WTA, cs 8).

În urma acestui succes, Simona o conduce pe Caroline cu 3-1 la meciurile directe. Victoria îi asigură Simonei 250 de puncte WTA, în timp ce franţuzoaicei îi vor reveni jumătate. "Am jucat cel mai bun tenis al meu, Sunt cu adevărat bucuroasă că am putut câştiga primul meu meci ca numărul 1 mondial, asta îndepărtează presiunea. Îmi face plăcere să fiu în această poziţie şi sper să pot juca mai bine în al doilea meci decât am făcut-o astăzi. A fost un meci mare, am jucat cel mai bun tenis al meu şi nu e niciodată uşor împotriva lui Caroline. M-a învins de curând în finala la Beijing, dar tot anul acesta am învins-o la Toronto şi am avut în minte acel meci. M-am descurcat bine şi îmi face plăcere să joc aici, la Singapore", a spus Halep la final.

În al doilea meci al zilei din Grupa Roşie, daneza Caroline Wozniacki (6 WTA, cs 6) a învins-o cu 6-2, 6-0 pe ucraineanca Elina Svitolina (4 WTA, cs 4), iar miercuri o va întâlni pe româncă.