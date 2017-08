Victorie în trei seturi la 33 de grade Celsius

Jucătoarea română Simona Halep (2 WTA, cs 1) s-a calificat în sferturi la Citi Open (Washington, Statele Unite, 226.750 de dolari la feminin), turneu care se desfăşoară pe terenurile din complexul sportiv RockCreekTennisCenter.

Principala favorită a învins-o pe Mariana Duque-Mariño (Columbia, 115 WTA) cu 3-6, 6-4, 6-2. Simona a intrat greu în meci, văzându-se condusă cu 3-0, după care fiecare jucătoare şi-a păstrat serviciul până la finalul manşei. Sud-americanca a ratat o primă minge de set la 5-2, pe serviciul româncei şi o alta în game-ul imediat următor, dar a fructificat-o pe a treia. Halep a preluat controlul de la începutul setului secund, chiar dacă a avut o cădere, cauzată de temperatura la care s-a jucat partida, 33 de grade Celsius. Românca s-a distanţat la 5-1 şi a servit pentru set, dar Duque-Mariño s-a apropiat la 5-4 după un break alb. Simona şi-a revenit la timp şi a câştigat setul la prima ocazie ivită, ducând partida în decisiv. Aici, lucrurile au fost ceva mai simple, în sensul că de la 2-2 ocupanta locului 2 mondial nu a mai cedat niciun game. A fost o victorie muncită, venită la capătul a 101 minute de joc, care o trimite pe Halep în sferturi. Următoarea adversară este rusoaica Ekaterina Makarova (58 WTA, cs 7), care a trecut cu 6-2, 6-4 de Monica Puig (Porto Rico, 67 WTA), scorul meciurilor directe fiind 3-1 pentru Simona, care a câştigat şi ultimul duel: 6-2, 6-4 anul trecut în turul 3 la Indian Wells.

Românca a vorbit, la finalul meciului cu Duque-Marino (3-6, 6-4, 6-2), despre condiţiile foarte grele pe care le-a găsit la turneul de la Washington şi a dezvăluit cum a reuşit să ducă la capăt o luptă dificilă. La finalul primului set, numărul doi WTA a cerut intervenţia lui Darren Cahill, iar momentul a fost reprezentativ pentru condiţiile de căldură extremă în care s-a jucat meciul. Halep şi-a găsit cu greu forţa de a dialoga cu antrenorul australian, iar la finalul partidei a scos în evidenţă problemele pe care le-a avut din cauza temperaturii ridicate. "A fost foarte, foarte cald! Am fost puţin «moartă» pe teren, dar condiţiile au fost aceleaşi pentru amândouă şi a trebuit să continui să lupt. Am reuşit să mă calmez puţin, am fost în stare să-mi găsesc loviturile şi cred că cheia meciului a fost că am reuşit s-o împing în spatele terenului", a spus Halep, la conferinţa de presă. (Foto: Neal Trousdale pentru www.OpenTenis.ro)