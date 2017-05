Victorie la loviturile de departajare

Suedia este noua campioană a lumii la hochei pe gheaţă, după ce a învins cu 2-1 la loviturile de departajare selecţionata Canadei, deţinătoarea trofeului, în finala desfăşurată în oraşul german Koln.

La finalul timpului regulamentar şi al prelungirilor, scorul a fost 1-1. Suedezii au deschis scorul în repriza secundă, prin Victor Hedman, însă canadienii au restabilit egalitatea în cel de-al treilea sfert, prin Ryan O'Reilly, în situaţie de "power play" (superioritate numerică).

Hocheiştii scandinavi au cucerit, cu această ocazie, al zecea titlu mondial din istoria lor, ultimul dintre ele fiind obţinut în 2013. Canada a ratat, în schimb, şansa de a deveni campioană mondială pentru al treilea an consecutiv şi pentru a 27-a oară în istoria sa. Suedia, una dintre marile naţiuni ale hocheiului, care îşi "exportă" sistematic talentele in Liga profesionistă nord-americană, a mizat în această finală pe 19 jucători care activează în NHL, din cei 22 pe care i-a avut în lot, printre aceştia figurând tânărul star William Nylander (21 ani), jucătorul echipei Toronto Maple Leafs, şi experimentatul portar Henrik Lundqvist, în vârstă de 35 ani, de la formaţia New York Rangers, care a fost declarat cel mai bun om al meciului. În meciul pentru locul 3, desfăşurat tot la Koln, Rusia a dispus cu 5-3 de Finlanda.