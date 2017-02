Victorii la scor în Ligă

Real Madrid, deţinătoarea Ligii Campionilor, a învins cu 3-1 pe teren propriu pe Napoli, iar Bayern Munchen a câştigat, pe Allianz Arena, meciul jucat împotriva lui Arsenal, cu 5-1, în manşa tur a optimilor.

Napoli, fără fundaşul român Vlad Chiricheş pe foaia oficială, a deschis scorul prin Lorenzo Insigne (8), dar Real a întors scorul prin golurile înscrise de Karim Benzema (18), Toni Kroos (49) şi Casemiro (54). La final, antrenorul gazdelor, francezul Zinedine Zidane, a apreciat că jucătorii săi au făcut un meci mare, iar victoria este meritată. "Am făcut o joc mare, nu ştiu dacă este cel mai bun meci din ultima perioadă, dar am reuşit un început foarte bun. Păcat pentru golul marcat de Napoli, dar am corectat lucrurile, am marcat şi noi, am întors soarta meciului şi cred că rezultatul este unul corect", a declarat Zidane la conferinţa de presă de după meci, potrivit site-ului UEFA. "Vom merge în retur pe un teren dificil, unde vom suferi şi consideră că este încă un duel deschis. Trebuie să mergem acolo şi să tranşăm situaţia, având acesta avantaj de 3-1", a subliniat fostul campion mondial. Zidane l-a lăudat şi pe Kroos, care "are capacitatea de a alerga mult, atât în defensivă, cât şi în atac. Are picioare extraordinare şi poate marca din orice poziţie".

La rândul ei, Bayern Munchen s-a impus în meciul cu Arsenal, după golurile înscrise de Robben (11), Lewandowski (53), Alcantara (56, 63) şi Muller (88), respectiv reuşita lui Sanchez (30). Antrenorul lui Bayern, italianul Carlo Ancelotti, a apreciat că victoria este una importantă, şi că a fost câştigată datorită ”atitudinii bune, jocului echilibrat, cu intensitate”. El a precizat că doreşte să evite orice greşeală în retur.”Rezultatul obţinut este foarte important, dar nu dorim să facem nicio greşeală. Avem un avantaj, trebuie să jucăm bine meciul de la Londra, cu aceeaşi concentrare ca acum, pentru a evita problemele”, a declarat Ancelotti la conferinţa de presă de după meci. Legat de partida câştigată la scor, tehnicianul italian a precizat că: ”a fost un joc bun, l-am început cu dreptul. Arsenal a reuşit să egaleze şi am avut unele probleme în prima repriză. În partea a doua, echipa a avut o atitudine bună, am jucat echilibrat, cu intensitate. Am mai făcut meciuri bune, aşa că nu ştiu dacă aceasta a fost cea mai bună evoluţie a noastră. Oricum, nu a fost ultimul meci, trebuie să mai jucăm şi returul, din nefericire”, a mai spus Ancelotti.

Fostul internaţional italian a avut cuvinte de apreciere faţă de Arsenal. ”Jocul a fost dificil în prima repriză. Arsenal este o echipă periculoasă, mai ales pe contraatac.

Din punct de vedere fizic, am avut mai multă intensitate în repriza a doua şi acesta este motivul principal pentru care am controlat jocul. Acesta este fotbalul, Arsene (Wenger) are multă experienţă şi va reuşi să treacă peste acest moment şi peste rezultat. Se va gândi doar la meciul viitor”, a conchis italianul.

Tot în optimi, pe 21 februarie, sunt programate meciurile Bayer Leverkusen - Atletico Madrid şi Manchester City - AS Monaco, iar pe 22 februarie au loc înfruntările FC Porto - Juventus Torino şi FC Sevilla - Leicester City. Partidele din manşa retur sunt programate în perioada 7-15 martie.