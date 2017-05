Viitorul este campioana României

Echipa FC Viitorul Constanţa a câştigat în premieră titlul naţional la fotbal, după ce a învins pe CFR Cluj cu 1-0 (0-0), pe teren propriu, la Ovidiu, în etapa a 10-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului.

Formaţia antrenată şi patronată de Gheorghe Hagi a reuşit o performanţă istorică, graţie golului marcat de Gabriel Iancu (65), dintr-un penalty acordat în urma unui fault făcut de Larie – care din sezonul viitor va juca la FC FCSB SA - la Coman. FC Viitorul are acelaşi număr de puncte în clasament ca FCSB, dar departajarea s-a făcut în urma rezultatelor directe din play-off, echipa lui Hagi câştigând cu 3-1 pe teren propriu şi remizând la Bucureşti, 1-1. Pentru prima oară în ultimii 39 de ani trei echipe au avut şanse la titlu înaintea ultimei etape, FC Viitorul, FCSB şi Dinamo. Iată rezultatele şi marcatorii ultimei etape a play-off-ului: Viitorul - CFR 1907 Cluj 1-0 (Iancu 65-p), FCSB - CS Craiova 3-0 (Alibec 18, 43, Jakolis 44) şi Dinamo - Astra Giurgiu 1-1 (marcatori: Nemec 40 / Ioniţă II 32). Echipa alb-roşie a terminat pe locul 3, fiind urmată de CFR Cluj, Craiova şi Astra.

Viitorul a câştigat titlul la doar opt ani de la înfiinţare. Hagi a fondat academia care îi poartă numele în 2009, iar echipa de seniori a promovat în eşalonul de elită în 2012. Cea mai bună performanţă a fost până acum locul 5, în stagiunea trecută. Hagi a câştigat în premieră un titlu de campion al României ca antrenor, după ce le-a mai pregătit pe Steaua şi pe FC Timişoara. Hagi a preluat efectiv destinele tehnice ale echipei în 2014. Viitorul a încheiat şi sezonul regulat pe primul loc, cu un avans de patru puncte faţă de FCSB. Lotul folosit de Hagi în acest sezon: portari: Victor Rîmniceanu, Alexandru Buzbuchi; fundaşi: Sorin Rădoi, Romario Benzar (căpitan), Bogdan Ţîru, Sebastian Mladen, Kévin Boli, Cristian Ganea, Robert Hodorogea, Bogdan Mitache, Cătălin Carp; mijlocaşi: Doru Dumitrescu, Carlo Casap, Dragoş Nedelcu, Andrei Ciobanu, Alexandru Cicâldău, Ionuţ Vînă, Florin Purece, Neluţ Roşu, Pablo Brandan, Ioan Filip, Răzvan Marin, Dani Lopez; atacanţi: Florinel Coman, Alexandru Stoica, Gabriel Iancu, Vlad Morar, George Ţucudean, Alexandru Măţan, Aurelian Chiţu, Alex Nimely, Florin Cioablă, Vlad Rusu.

"Chiar dacă ştim că unii sunt supăraţi (n.r. - oficialii FCSB), noi ne bucurăm. Trebuie să ne bucurăm pentru că am fost cei mai buni. Dacă s-au gândit şi la asta (n.r. - la constestaţia la TAS)... Cine e mare trebuie să se comporte ca un om mare, trebuie să ştie să piardă. Când eşti mare în sport, trebuie să ştii să pierzi. Din păcate, se pare, ei nu ştiu să piardă (n.r. - oficialii FCSB). Dar asta e, îmi vine să şi râd, dar nu am ce să fac, mergem mai departe. Noi probabil am câştigat acest campionat pentru că nu am avut presiune, doar în seara asta s-a simţit puţin. Am avut şi şansă, recunosc, dar uleiul iese întotdeauna la suprafaţă. S-au unit nişte planete, nişte lucruri, şi până la urmă am câştigat. Dar cine e mare trebuie să înveţe să piardă. Când pierzi trebuie să te analizezi, să vezi de ce s-a întâmplat. Noi ne bucurăm, am câştigat pe merit. Am făcut un lucru incredibil, am intrat în istorie alături de cluburile cele mai mari din România şi eu sunt mândru", a spus Hagi.

"Suntem campioana cea mai tânără din Europa. Este un lucru incredibil. Dar în spatele acestui lucru stă o academie puternică. Constanţa merita să aibă o campioană pentru că nu a avut niciodată. Acum acest oraş a intrat şi el în istoria fotbalului românesc. Am făcut un lucru extraordinar. Am investit în tineri şi asta este una dintre calităţile mele cele mai mari. Sunt fericit acum pentru că am făcut ce trebuie", a adăugat Hagi. Acesta a menţionat că titlul obligă formaţia sa să devină mai puternică în sezonul următor. "Cinci ani am ieşit campioni la juniori, iar acum suntem campioni şi cu echipa mare. Asta înseamnă că în viaţă, când ai un concept şi o viziune sănătoasă, poţi să ajungi la succes. Nimic nu e întâmplător. Lucrurile au venit pentru că avem merite multe şi am arătat asta pe teren. Mulţumesc tuturor celor care au fost la Viitorul în aceşti ani pentru că toţi ne-au ajutat să ajungem aici. Mi-am dorit această academie la Constanţa, sunt fericit că am creat o istorie frumoasă azi aici, la mine acasă, în judeţul unde m-am născut şi e ceva fantastic. Mai ales că anul acesta am fost a 16-a academie din Europa, ne-am bătut cu cele mai bune în Champions League. Succesul se construieşte, iar la noi a durat şapte ani. Ce am făcut noi în seara asta ne obligă însă foarte mult. Ne-am obligat foarte tare de acum încolo. Am crescut nivelul şi exigenţa, trebuie să devenim şi mai buni dacă putem. Dar mergem pe acelaşi drum, avem mulţi tineri, am investit în ei şi bineînţeles că ei vor fi mereu prioritatea noastră numărul 1", a precizat Hagi.

Fotbalistul Gabriel Iancu a declarat că a muncit "enorm de mult" alături de colegii săi pentru titlu, precizând că au demonstrat în acest sezon că sunt cei mai buni din Liga I. "Nu ne-am gândit la început că putem câştiga acest titlu. Dar am muncit enorm de mult alături de domnul Hagi şi suntem foarte fericiţi că am câştigat. Am făcut atâta lume fericită, nu cred că se aştepta nimeni, dar iată că am reuşit. Am terminat pe locul 1 în Liga I şi cred eu că merităm. Nu cred că cei de la FCSB au ce să facă la TAS. Se bucură degeaba. Nu avem ce să le facem, noi suntem cei mai buni, suntem pe primul loc, suntem campioni", a spus el. Iancu, jucător care a transformat lovitura de la 11 metri în urma căreia FC Viitorul a câştigat meciul şi implicit titlul, a menţionat că a fost foarte emoţionat în momentul penalty-ului: "M-am gândit în acel moment să închid ochii şi să trag tare pe centru. M-a ajutat Dumnezeu, portarul a sărit pe un colţ şi asta a fost tot".

La rândul lui, Romario Benzar a declarat că el şi colegii săi sunt campionii României deoarece au şi medaliile, şi tricourile, şi trofeul Ligii I. Căpitanul formaţiei din Ovidiu susţine că titlul nu poate fi contestat de nimeni, adăugând că este dispus să meargă alături de conducerea FCSB la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. "Este un trofeu foarte greu, la fel cum a fost şi anul acesta pentru noi. Munca din acest an am încununat-o cu un trofeu, este ceva incredibil. Am văzut că se discuta înainte de meci de unele lucruri, dar nu ne interesează ce zic ei (n.r. - oficialii FCSB). Părerea mea este următoarea: noi suntem campionii României, avem şi medaliile, şi tricourile şi trofeul. Dacă vor, mergem împreună la TAS. Dacă vor, mergem şi în America, nu numai la TAS. Luăm şi cupa şi mergem", a spus Benzar.

În fine, portarul Victor Rîmniceanu a declarat că pentru el meciurile cu CFR Cluj şi FCSB din play-off au fost speciale: "A fost o seară frumoasă, un meci special pentru mine. În play-off au fost două meciuri speciale, acesta cu CFR şi cel cu FCSB. Domnul Gigi Becali a declarat că dacă spune el că Râmniceanu greşeşte, poate domnul Hagi nu mă bagă. Dar uite că m-a băgat şi am câştigat trofeul Ligii I".

Conducerea FCSB contestă câştigarea titlului de către FC Viitorul deoarece susţine că Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF) prevede faptul că în calculul punctelor obţinute în meciurile directe cu gruparea din Ovidiu se iau toate cele patru partide disputate în sezonul 2016-2017 şi nu doar meciurile din play-off, aşa cum menţionează LPF. Finanţatorul clubului FCSB, Gigi Becali, a anunţat, sâmbătă seara, că formaţia sa este campioană, deşi LPF a decernat titlul echipei FC Viitorul, precizând că va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pentru a se face dreptate.

Finanţatorul clubului FCSB, Gigi Becali, a declarat, sâmbătă seara, că formaţia sa este campioană, deşi LPF a decernat titlul echipei FC Viitorul, precizând că va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pentru a se face dreptate. "Vreau să se facă dreptate. Mergem la TAS şi vedem cine este campioană. Din punctul meu de vedere, la ora asta suntem 100% campioni. Aşa scrie în regulament. Că ei vor să facă altceva, e problema lor, e o invenţie. Dar noi o să fim campioni, o să vedeţi. Mai departe nu depinde de mine. Poate să se premieze la Ovidiu, dar important e ce se spune la TAS. Oricum, în orice situaţie jucăm în Liga Campionilor, iar asta e foarte important", a spus Becali după victoria obţinută de FCSB cu CSU Craiova.

Oficialul grupării FCSB a adăugat că nu se va certa cu Gheorghe Hagi, antrenorul şi proprietarul FC Viitorul. "Gică Hagi este naşul meu şi nu mă cert cu el nici pentru 200 de campionate. Nu mă cert pentru fotbal cu el. Numai că dreptatea trebuie să fie făcută şi regulamentul respectat. Iar dacă TAS-ul spune că au ei dreptate, atunci o să îi strâng mâna şi o să-l felicit. El oricum merită, pentru că să te baţi până în ultima etapă cu Steaua este un mare merit. Ce a făcut el e o minune. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să cedăm", a menţionat el.

Fotbalistul Denis Alibec a declarat că deocamdată titlul aparţine formaţiei FC Viitorul, dar speră ca gruparea sa să aibă câştig de cauză în urma contestaţiei pe care o va face la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. "Ne pare rău că nu am reuşit să câştigăm titlul, îi felicit pe cei de la Viitorul şi pe domnul Hagi. Sperăm ca la anul să fim noi campioni. Deocamdată titlul este la Viitorul, normal că vom încerca la TAS şi sperăm să ne dea câştig de cauză. Am înţeles că FC Viitorul a dat gol dintr-un penalty care nu a fost, iar CFR a avut 2-3 ocazii foarte mari. Credeam că se poate încurca Viitorul, se putea termina egal", a spus Alibec la postul Digisport. Atacantul a menţionat că partidele cu FC Viitorul şi Dinamo au costat-o pe FCSB titlul în acest sezon. "Probabil că noi suntem vinovaţi că am pierdut titlul. Am avut meciul cu FC Viitorul în mână, trebuia să le dăm 4-0, apoi cu Dinamo am luat gol în minutul 96 dintr-o prostie. Şi asta ne-a costat campionatul. În play-off toţi ne-am dat viaţa pe teren, nu poate să zică nimeni că nu meritam o victorie cu Viitorul sau un egal cu Dinamo. Dar aşa a fost să fie. Nu avem cum să dăm timpul înapoi. Şi eu cu Astra am câştigat anul trecut campionatul când nu ne dădea nimeni nicio şansă. Aşa a făcut şi Viitorul anul acesta", a adăugat Alibec.

Presa internaţională îl felicită pe fostul jucător al Barcelonei şi al Real Madrid pentru ce a reuşit să facă la Ovidiu şi pentru titlul dobândit cu Viitorul. Publicaţia Mundodeportivo.com titrează ”Echipa lui Hagi, Viitorul Constanţa, noua campioană a României”. În articol, jurnaliştii precizează şi de intenţia finanţatorului FCSB-ului, Gigi Becali, de a merge la TAS, deoarece, fiind la egalitate de puncte, departajarea ar trebui să se facă în funcţie de confruntările directe şi din sezonul regulat, nu doar din play-off. În presa din Spania, şi AS îi dedică un articol campioanei României, intitulat ”Viitorul lui Hagi revendică titlul în România, însă FSB face recurs”. Articolul conţine declaraţiile ”Regelui”, susţine că trofeul este al lor şi vor merge oriunde doresc cei de la FCSB. Nici columbienii nu au uitat de Hagi. Publicaţia sportivă din Columbia, Terra, îi dedică un articol celui care scotea naţionala lor din cursa pentru trofeul din cadrul Cupei Mondiale din 1994. Simplu şi elegant, titrează ”Echipa lui Hagi, Viitorul Constanţa, noua campioană a României”. Una dintre cele mai mari publicaţii sportive din Franţa, L’Equipe, îi acordă un scurt articol ”Regelui”, în care precizează că FCSB şi Viitorul vor disputa al treilea tur al calificărilor din Liga Campionilor.