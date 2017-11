Vlad vrea o medalie în probă olimpică

Preşedintele FR de Haltere, Nicu Vlad, a declarat că sportivii români, dacă vor evolua ca la antrenamente, se pot întoarce chiar şi cu 3 medalii de la CM pentru seniori, dar obiectivul României este câştigarea uneia la o probă olimpică.

„Sportivii noştri dacă vor evolua ca la antrenamente se pot întoarce cu 1, 2 sau chiar 3 medalii de la Mondiale. Una dintre ele chiar de aur, pentru că ultima a fost în urmă cu 14 ani, însă să nu se spună că suntem prea optimişti. Pentru că până la urmă concursul e concurs şi se poate întâmpla orice. Obiectivul nostru este o medalie într-o probă olimpică, indiferent de culoare. Dacă e să fie cea mai strălucitoare, foarte bine", a spus Vlad.

Acesta a menţionat că şansele cele mai mari la o medalie la Anaheim le are Loredana Elena Toma, la categoria 63 de kilograme. „Șanse importante la medalii avem la feminin. Toma este în cărţi şi sper să facă un concurs bun care să ne bucure pe toţi. Parametrii o duc în direcţia asta, antrenamentele merg bine, acum aşteptăm să vedem ce se întâmplă. Ea a câştigat Europenele şi la tineret, şi la seniori. Concurenţa va veni cel mai probabil de la sportivele din Taiwan şi poate Thailanda. Știu că poate unii vor spune că noi avem un avantaj că lipsesc anumite ţări care sunt suspendate, cum este China şi Rusia. Dar nu e chiar un avantaj, pentru că, de exemplu, pe rusoaice Toma le-a bătut la Europene. Deci nu va fi mai simplu deloc din acest punct de vedere", a afimat Nicu Vlad.

La masculin, Dumitru Captari (cat. 77 kg) ar putea încheia concursul în primele cinci locuri, a adăugat preşedintele FRH. „La masculin depinde şi de adversari, dar Captari dacă prinde o zi bună ar putea urca în primele cinci locuri şi chiar să se bată pentru o medalie. El a făcut un concurs foarte bun la Europene, unde a şi câştigat, de aceea suntem optimişti în ceea ce îl priveşte", a precizat Vlad.

Preşedintele a explicat că deşi iniţial delegaţia României era formată din 7 sportivi, în cele din urmă vor face deplasarea doar 6 dintre aceştia. Andreea Aanei (cat. +90 kg) are unele probleme medicale şi nu va putea concura în Statele Unite ale Americii. „Aanei are ceva la spate, dar şi la genunchi. Dacă era aptă 100% ea avea şanse să se lupte pentru medalie, dar nefiind, am decis să nu mai facă deplasarea. În plus şi pregătirea ei din ultima perioadă a scârţâit, ca să spun aşa. E mai bine să nu rişte nimic pentru a fi la parametri maximi în martie anul viitor, la Europene", a adăugat şeful FRH.

Federaţia Română de Haltere nu şi-a permis luxul să plece mai devreme în SUA pentru a se acomoda cu fusul orar şi vremea din Anaheim unde sunt peste 30 de grade Celsius. „Nu ne-am permis luxul să plecăm cu trei săptămâni înainte, pentru că de atât era nevoie pentru acomodare. Preţurile pentru cazare şi masă nu ne-au permis să facem acest efort, aşa că vom pleca în weekend-ul acesta. Sperăm totuşi că va fi bine, plecăm optimişti", a precizat Nicu Vlad.

Lotul României pentru Campionatele Mondiale de la Anaheim (California), programate în perioada 28 noiembrie - 5 decembrie, este compus din: Dumitru Captari (cat. 77 kg), Leonard-Dumitru Cobzariu (cat. 94 kg), Elena Ramona Andrieş (cat. 48 kg), Mădălina-Bianca Molie, Irina Lăcrămioara Lepşa (ambele la cat. 58 kg) şi Loredana Elena Toma (cat. 63 kg).

Ultima medalie obţinută de România la Campionatele Mondiale datează din 2011, când Roxana Cocoş a câştigat bronzul la stilul aruncat. De asemenea, ultimul titlu mondial (la total) a fost adus României de Valeriu Calancea la ediţia din 2003.