Wiggins se retrage

Ciclistul britanic Bradley Wiggins, învingător în Turul Franţei în 2012 şi de cinci ori campion olimpic, şi-a anunţat miercuri pe reţelele de socializare retragerea din activitate, la vârsta de 36 de ani, informează presa internaţională.

"Am fost destul de norocos (...) să-mi îndeplinesc visul de copil de a-mi câştiga existenţa practicând sportul de care m-am îndrăgostit când aveam 12 ani. Mi-am întâlnit idolii şi am alergat alături cei mai buni timp de 20 de ani. Am lucrat cu cei mai buni antrenori şi manageri, cărora le voi fi mereu recunoscător pentru susţinere", a scris Bradley Wiggins.

Pe lângă victoria din Turul Franţei în 2012, Wiggins are opt medalii, dintre care cinci de aur, la Jocurile Olimpice, record pentru un sportiv britanic. Wiggins a urcat prima oară pe podium la Jocurile de la Sydney, în 2000. Londonezul şi-a construit palmaresul olimpic pe pistă, cu excepţia contratimpului de la JO 2012, câştigat la câteva zile doar după ce se impusese în Marea Buclă.