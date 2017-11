Zidane nu este îngrijorat din cauza înfrângerii

Real Madrid, deţinătoarea trofeului, a fost învinsă fără drept de apel de Tottenham Hostpur, cu 3-1, la Londra, în Grupa H a Ligii Campionilor la fotbal.

După 1-1 pe "Santiago Bernabeu" în primul meci cu Spurs, Real a cedat la Londra, londonezii asigurându-şi calificarea în optimi. Dele Alli (27, 56) şi Eriksen (65) au punctat pentru gazde, iar pentru madrileni a înscris Ronaldo (80). În celălalt meci al grupei, Borussia Dortmund a fost ţinută în şah de APOEL Nicosia, 1-1, rezultat înregistrat şi în tur, iar cele două echipe vor lupta de la distanţă pentru locul 3 în grupă. Formaţia britanică este prima în grupa H, cu 10 puncte, şi este calificată matematic în următoarea fază a Ligii Campionilor, cu două runde rămase de desfăşurat. Real Madrid, deţinătoarea trofeului, ocupă locul secund, cu şapte puncte, urmată de Borussia Dortmund şi APOEL Nicosia, cu câte două puncte.

Manchester City este cealaltă echipă care şi-a asigurat, miercuri, prezenţa în optimi, după ce s-a impus, în deplasare, cu scorul de 4-2, în faţa celor de la Napoli. 12 puncte a acumulat echipa pregătită de Josep Guardiola, din tot atâtea posibile în grupa F. Şahtior Doneţk se află pe poziţia a doua în această grupă, cu nouă puncte, iar Napoli are trei puncte şi este a treia. Feyenoord este ultima, fără vreun punct acumulat. Tottenham Hotspur şi Manchester City li se alătură, astfel, formaţiilor care au obţinut marţi accederea în runda următoare, Paris Saint-Germain şi Bayern Munchen. Deşi a făcut doar 1-1 cu Monaco, la Istanbul, în Grupa G, Beşiktaş este şi ea aproape de parafarea calificării în faza următoare.

Antrenorul argentinian Mauricio Pochettino susţine că Tottenham este între cele mai bune echipe din lume. "Susţinem comparaţia cu cele mai bune echipe din punct de vedere fizic şi mental. Acest gen de victorie are consecinţe: ne face mai vizibili în Europa. Acest lucru ne motivează ca grup şi ca echipă. Facem parte dintre cele mai bune echipe, nu numai din Anglia, dar şi din Europa, şi toate lumea poate să o vadă. Rezultate ca acesta ne arată spre ce ne îndreptăm. Suntem foarte mândri de acest meci, dar asta nu înseamnă nimic dacă nu vom câştiga ceva la finalul sezonului", a declarat antrenorul argentinian. "Sunt foarte mulţumit. Evoluţia echipei a fost fantastică. Este o victorie superbă pentru toţi", a mai spus Pochettino. Tehnicianul a lăudat şi jocul tânărului Dele Alli: "A fost o mare şansă de a-şi demonstra calităţile, contra lui Real, pe Wembley. Este fantastic să îl văd progresând de la o zi la alta". "Mă aşteptam să văd cel mai bun Real. Dar pot spune că noi am jucat cel mai bun fotbal în seara aceasta. Cel mai important era să trecem în turul următor. Anul acesta am fost într-o grupă dificilă, iar acum intrăm într-o fază de consolidare, începem să credem în noi, în calităţile noastre", a subliniat Pochettino.

Francezul Zinedine Zidane, antrenorul Realului, a recunoscut superioritatea lui Tottenham. "Nu sunt îngrijorat şi nu voi fi îngrijorat în acest sezon. Am jucat împotriva unei echipe mai bune în această seară şi trebuie să acceptăm asta. În ceea ce ne priveşte pe noi, nu am jucat rău, am avut ocazii, însă nu am reuşit să le fructificăm", a declarat Zidane după joc. "Trebuie să ţinem capul sus şi să acceptăm că lucrurile nu merg mereu aşa cum ne-am dori. Nu este vorba un blocaj mental. Cu alte ocazii am marcat mult, însă acum nu s-a întâmplat asta. Este ceva trecător. La modul general, nu sunt preocupat de absenţa golurilor. Avem o echipă experimentată şi trebuie să schimbăm această tendinţă după două înfrângeri consecutive. În ceea ce priveşte moralul echipei, pot spune că jucătorii se simt rău, trecem printr-un moment dificil, însă sezonul este lung şi putem schimba lucrurile", a adăugat tehnicianul francez. În campionat, Real Madrid a fost învinsă duminică de Girona cu 2-1.

Rezultate (meciurile din Grupele A, B, C şi D s-au jucat marţi):

Grupa A: FC Basel - ŢSKA Moscova 1-2 (marcatori: Zuffi 32 / Dzagoev 65, Wernbloom 79) şi Manchester United - Benfica Lisabona 2-0 (Svilar 45-a, Blind 78-p);

Grupa B: Celtic Glasgow - Bayern Munchen 1-2 (McGregor 74 / Coman 22, Martinez 77) şi Paris Saint-Germain - Anderlecht Bruxelles 5-0 (Verratti 30, Neymar 45, Kurzawa 52, 72, 78);

Grupa C: Atletico Madrid - Qarabag FK 1-1 (Partey 56 / "Michel" 40) şi AS Roma - Chelsea Londra 3-0 (El Shaarawy 1, 36, Perotti 63);

Grupa D: Olympiakos Pireu - FC Barcelona 0-0 şi Sporting Lisabona - Juventus Torino 1-1 (Fernandes 20 / Higuain 79)

Grupa E: Liverpool - NK Maribor 3-0 (Salah 49, Can 64, Sturridge 90) şi Sevilla - Spartak Moscova 2-1 (Lenglet 30, Banega 59 / Ze Luis 78);

Grupa F: SSC Napoli - Manchester City 2-4 (Insigne 21, Jorginho 62-p / Otamendi 34, Stones 48, Aguero 69, Sterling 90+2) şi Şahtior Doneţk - Feyenoord 3-1 (Ferreyra 14, Marlos 17, 68 / Joergensen 12);

Grupa G: Beşiktaş Istanbul - AS Monaco 1-1 (Tosun 54-p / Lopes 45) şi FC Porto - RB Leipzig 3-1 (Herrera 14, Pereira 62, Pereira 90+2 / Werner 48);

Grupa H: Borussia Dortmund - APOEL Nicosia 1-1 (Guerreiro 29 / Pote 51) şi Tottenham Hotspur - Real Madrid 3-1 (Dele Alli 27, 56, Eriksen 65 / Ronaldo 80);