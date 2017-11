Ziua în care Lucescu este adversarul României

Azi, de la 20.15, pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj-Napoca, are loc amicalul dintre România şi Turcia, echipă antrenată de Mircea Lucescu, meciul fiind arbitrat de portughezul Tiago Bruno Lopes Martins.

Lucescu a spus că, dacă n-a reuşit să antreneze România, măcar să o înfrunte ca adversar. "Cine ştie ce se va întâmpla peste trei ani. Mâine e un meci amical, de prietenie, am fost iniţiatorul acestui joc, am luat legătura cu Federaţia. Mi-am dorit mult să întâlnesc România, dacă nu am putut antrena, măcar să o confrunt. Ştiţi foarte bine că am fost eliminat de la echipa naţională, după ce am învins cu 4-0. Jucători talentaţi există peste tot, depinde cum sunt educaţi, cum sunt antrenaţi. Astăzi am avut o plăcere extraordinară să vină nişte jucători de la Corvinul, care şi-au adus aminte de mine", a spus Lucescu. Cel mai galonat antrenor român a lămurit problema "decarului" în fotbalul de azi şi a vorbit despre importanţa meciului România - Turcia, din perspectiva lui Cosmin Contra. "Tricoul cu numărul 10 este valabil doar într-un anumit tip de fotbal. A fost valabil în campionatul Italiei, pentru că jocul de atac trecea pe la un anumit jucător. Atunci, o întreagă generaţie de suporteri au rămas cu această imagine. În Anglia sau Germania nu există aşa ceva. Pentru mine nu există numărul 10. Purtătorul de balon este numărul 10 tot timpul, pentru că el decide continuarea fazei. Pentru Contra este un meci foarte important, pentru că se confruntă cu imaginea unui antrenor care a însemnat ceva în fotbalul românesc. Rezultatul în joc depinde de foarte multe lucruri, de ce le spune antrenorul pe margine. Un antrenor pe margine, e ca un dirijor", a conchis Lucescu, la conferinţa de presă.

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Turciei, Mircea Lucescu, consideră că amicalul de joi dintre echipa sa şi cea a României este un meci de analiză, nu un duel. Tehnicianul a mai precizat că el a fost iniţiatorul acestui joc, şi şi-a dorit foarte mult să întâlnească România pe teren. "Este doar un meci, pentru mine, de observare a unor jucători noi, iar pentru echipa României de consolidare a unui lot care a demonstrat, în ultimele două jocuri, un anumit nivel de valoare. (...) E un meci amical, un meci de prietenie, un meci de pregătire. Am fost iniţiatorul acestui joc. Imediat am luat legătura cu Federaţia pentru a avea acest joc. Mi-am dorit foarte mult să întâlnesc echipa României. Dacă nu am putut să o conduc de pe margine, măcar să o pot întâlni pe terenul de joc", a spus Lucescu.

Antrenorul echipei Turciei consideră că în acest meci nu este atât de importantă victoria, ci confirmarea unor strategii, analizarea unor jucători noi. "Nu avem nevoie de victorie, avem nevoie să ne confirmăm nişte judecăţi, nişte gânduri şi nişte dorinţe. Nu e vorba de victorie. Victoria şi înfrângerea sunt faţete ale aceleaşi monede. Depinde cum cade. Depinde de foarte multe lucruri, nu doar de antrenor", a mai spus Lucescu. El consideră că în lume există mulţi fotbalişti talentaţi, dar la fel de important este modul de gândire al jucătorului, felul în care acesta a fost educat şi în care este capabil să se organizeze.

Întrebat cărui jucător i-ar da tricoul cu numărul 10, Lucescu a spus că aceeaşi întrebare i-au adresat-o şi jurnaliştii turci, dar că pentru el numărul 10 este jucătorul care are balonul. "Tricoul cu numărul 10 este valabil doar într-un anumit tip de fotbal. A fost valabil doar în campionatul Italiei, pentru modul lor de a juca pe contraatac, cu apărare închisă. Pentru că contraatacul trecea întotdeauna printr-un singur jucător. Că a fost Maradona, că a fost Zico, Baggio sau alţi jucători, aveau un stil de joc. Şi atunci o întreagă generaţie de suporteri a rămas cu această imagine, a jucătorului care dă ultima pasă de gol. În campionatul Angliei, al Germaniei nu există aşa ceva. Pentru mine nu există numărul 10. Pentru mine jucătorul posesor de balon este numărul 10, pentru că el decide continuarea fazei', a spus Lucescu.

Stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" a fost ales pentru amicalul de joi dintre naţionalele de fotbal ale României şi Turciei deoarece jucătorii ar trebui să cunoască şi să evolueze pe un teren nou, în condiţiile în care au fost deja pe Cluj Arena, a declarat selecţionerul Cosmin Contra. Naţionala va ajunge în perioada următoare să joace pe stadioane din întreaga ţară, a afirmat Contra, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă "Am fost pe Cluj Arena şi am vrut să venim şi pe alt stadion din Cluj care oferă condiţiile de a juca un meci internaţional. Vreau să mergem peste tot unde avem infrastructură, condiţii, lumea să vadă naţionala pe mai multe stadioane. Probabil vom ajunge şi la Craiova, la Timişoara dacă se vor îmbunătăţi condiţiile de acolo, la Piatra Neamţ, dacă condiţiile sunt bune. Vom merge peste tot, pentru că naţionala este a tuturor", a spus Contra.

Antrenorul naţionalei de fotbal a României a adăugat că echipa trebuie să îşi creeze mai multe ocazii. "Am convingerea că băieţii vor evolua la fel de bine ca în meciul împotriva Kazahstanului, la fel de bine ca împotriva Danemarcei. Şi bineînţeles, încrederea asta pe care poate am căpătat-o în aceste două meciuri să se vadă şi în mediul de mâine", a spus Contra.

Întrebaţi cum este să joace împotriva lui Mircea Lucescu, care este acum selecţionerul Turciei, atât Cosmin Contra, cât şi mijlocaşul Constantin Budescu au spus că acesta este unul dintre cei mai mari antrenori români de fotbal, poate chiar cel mai mare. "Este un exemplu de urmat pentru antrenorii tineri şi, totdeauna, să te duelezi cu un antrenor de o asemenea anvergură este o onoare", a spus Contra. Întrebat, de asemenea, de presa turcă, dacă mai ţine legătura cu Fatih Terim, Contra a răspuns că a vorbit chiar după numirea sa la naţională cu cel care i-a fost antrenor la AC Milan. "Am primit un telefon, imediat după numirea mea, de la Fatih Terim, chiar l-am invitat la un meci al echipei naţionale, am vorbit un pic de fotbal, de amintirile noastre de la Milan. (...) Sper ca ambele echipe să se califice în campionatul european, să ne revedem în 2020 în România la turneul final. Ar fi o bucurie pentru ambele reprezentative", a spus antrenorul român.