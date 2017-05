Arhiva SIPA şi punctul de pensie

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, a declarat astăzi, la Parlament, că ar fi „păcat“ să fie distrusă arhiva SIPA, deoarece reprezintă un segment din istoria „mai plăcută sau mai puţin plăcută“ a Justiţiei.

„Arhiva SIPA are în ea documente privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii cu statut special, cu cei de la ANP. Oamenii ăia nu pot să-şi dovedească vechimea, să aibă pensii, punct de pensie, cum să o distrugi? E dreptul lor la pensie şi la o anumită valoare a punctului de pensie. Arhiva SIPA are a doua categorie, probabil, că eu nu am fost în ea, elemente ce ţin de viaţa privată, pe care o vom respecta şi nu le vom divulga. Are în ea probabil informaţii ce ţin de secretul de serviciu şi care intră în competenţa ministrului şi le voi desecretiza. Celelalte secrete, dacă or fi, sunt de competenţa Guvernului sau poate a CSAT dacă se duce acolo“, a declarat ministrul Justiţiei.

Tudorel Toader a mai spus că se va face „un fel de CNSAS“, format din oameni care au acces la secrete de stat, pentru a restitui documentele celor de la ANP.

„Vom face un fel de CNSAS, vom pune trei, patru funcţionari de la ANP, de la Ministerul Justiţiei care au acces la secrete de stat şi, primul lucru, trebuie să restituie documentele celor de la ANP, să-şi facă dovada dreptului la pensie. Vor vedea care sunt informaţiile, vom urma regimul lor, le vom desecretiza“, a conchis ministrul Justiţiei.