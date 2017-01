Camelia Bogdan se crede „statul de drept”

Judecătoarea Camelia Bogdan a declarat că afirmaţiile din înregistrările prezentate de fostul deputat Sebastian Ghiţă sunt „un atac împotriva statului de drept, în esenţă” şi că a formulat o cerere de apărare a reputaţiei, rezervându-şi, de asemenea, dreptul de a acţiona în justiţie.

„Cel mai grav mi se pare că sub paravanul libertăţii de expresie se vehiculează ideea că în Justiţie se aranjează dosare şi că există magistraţi executanţi. În ceea ce mă priveşte, am formulat o cerere de apărare a reputaţiei şi consider că incumba CSM-ului, Inspecţiei Judiciare, CNA-ului şi organelor de urmărire penală să pună capăt acestui atac fără precedent la Justiţie... Este un atac împotriva statului de drept, în esenţă”, a precizat Camelia Bogdan.

Ea a negat faptul că a avut vreo întâlnire cu Băsescu şi a spus că nu i s-a cerut niciodată pronunţarea vreunei soluţii în dosare. Bogdan şi-a descris şi posibila pedeapsă în acest caz: „Un judecător care, în schimbul unei promisiuni de promovare într-o funcţie de execuţie, pronunţă o soluţie de condamnare, săvârşeşte în concurs infracţiunile de luare de mită, care se pedepseşte cu până la 7 ani închisoare, şi represiune nedreaptă, care se pedepseşte cu până la 10 ani închisoare...”. „Cum nu a avut loc nicio o astfel de întrevedere între mine şi domnul fost Preşedinte al României, nici la Cotroceni şi nici într-un alt spaţiu public sau privat, îmi rezerv dreptul, pe cale de consecinţă, să formulez o acţiune în justiţie împotriva domnului Sebastian Ghiţă”, a mai precizat Bogdan.