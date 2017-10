Carmen Dan a depus plângere penală împotriva denunţătorului din dosarul „Referendumul”

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a depus, astăzi, la DIICOT, o plângere penală împotriva lui Romică Părpălea, cunoscut drept „mortul lui Dragnea”, denunţătorul din dosarul „Referendumul” şi cel care a făcut la DNA plângeri penale împotriva ei şi a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea.

Părpălea, la rândul lui, a depus o plângere pe numele şefei de la interne, de această dată la DNA. Acesta o acuză pe aceasta de fapte de corupţie, legate de facilitarea de sporuri salariale pentru subordonaţii săi pe când era prefect al judeţului Teleorman.

„Astăzi, am depus o plângere penală pentru denunţ calomnios împotriva domnului Romică Părpălea, luând în considerare că sunt şi alte aspecte de ordin penal. Mă refer la şantaj, obstrucţionarea organelor judiciare, mă refer la un atac împotriva ordinii constituţionale şi un grup infracţional organizat. (...) Este o declaraţie pe care acest domn a făcut-o pe treptele DNA, eu nu am fost citată la DNA, însă cred că fiecare trebuie să îşi asume responsabilitatea propriilor acţiuni. Eu nu am făcut altceva decât să sesizez că astfel de abuzuri pot crea un precedent periculos (...) Domnul respectiv are şi responsabilitate să probeze ceea ce afirmă”, a spus Carmen Dan, la ieşirea din sediul DIICOT.

Ministrul de Interne a precizat că nu l-a cunoscut pe Romică Părpălea, însă crede că acesta este „un instrument şi în spatele lui sunt alte interese, în principal politice”. Carmen Dan a negat că ar fi aflat aceste informaţii privind interesele din spatele lui Părpălea de la structurile MAI.

„Amintiţi-vă că există o înregistrare, la care a avut acces toată lumea, în care acest personaj spune că a făcut lucrul acesta din răzbunare. Și ura este un interes nepatrimonial. Nu pot să spun de ce mă urmăreşte, eu nu i-am făcut nimic”, a adăugat Dan.

Întrebată dacă Romică Părpălea este cel care l-a denunţat pe Liviu Dragnea în dosarul „Referendumul” şi dacă s-a consultat cu preşedintele PSD în legătură cu depunerea plângerii la DIICOT, Carmen Dan a răspuns: „Evident că sunt la pachet cu domnul Dragnea. Toată lumea ştie că s-a exploatat o apropiere de domnul Liviu Dragnea, nu am negat niciodată acest aspect. Amândoi suntem din Teleorman. Ştiu că sunt persoane care îşi doresc ca acest judeţ să fie radiat de pe harta României. Nu m-am consultat cu preşedintele partidului, este o acţiune pe care am făcut-o unilateral în calitate de cetăţean şi ministru. Sunt convinsă că, şi dacă ar fi ştiut de această acţiune, preşedintele Dragnea nu s-ar fi opus, pentru că este libertatea mea ca cetăţean. Nu am vorbit cu dânsul”.

Pe 19 octombrie, Romică Părpălea, denunţătorul lui Dragnea în dosarul „Referendumul” şi cel care în 20 iulie a depus o sesizare referitoare la legăturile dintre Tel Drum şi Liviu Dragnea, s-a aflat la DNA pentru a oferi detalii în legătură cu acest dosar. El a anunţat că a depus plângeri penale atât împotriva lui Liviu Dragnea, cât şi împotriva lui Carmen Dan.