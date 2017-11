Cele patru Coduri sunt în proces de evaluare

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, astăzi, la conferinţa Uniunii Profesiilor Liberale din România, că a început un proces de evaluare a celor patru coduri - Civil, Procedură Civilă, Penal şi Procedură Penală -, după ce a primit mai multe propuneri de modificare a acestor acte normative din partea juriştilor, potrivit Mediafax.

„Începând de ieri (miercuri - n.r.) am început un proces de evaluare a celor patru coduri - Codul Civil, Procedură Civilă, Penal, Procedură Penală. Din aprilie am distribuit către dumneavoastră, către CSM, către Înalta Curte, către facultăţile de Drept, către profesorii şi cei care au făcut parte din comisiile de elaborare a codurilor, am trimis solicitări de propuneri pentru modificare. Avem un teanc cu mii de pagini de propuneri. Le-a repartizat pe patru colective, pe cele patru coduri. Începem să facem o filtrare a propunerilor ca să dăm forma unui proiect de lege de modificare a celor patru coduri”, a declarat ministrul Tudorel Toader.