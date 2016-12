Cherecheş încearcă să-şi preia funcţia de primar

Primarul ales al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, aflat sub control judiciar, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că va contesta în justiţie această măsură şi va încerca să preia funcţia de primar.

„După opt luni de arest preventiv în penitenciar, care pot să spun ca fost experienţă foarte interesantă, şi apoi arest la domiciliu, astăzi sunt într-o formulă de control judiciar, o formulă pe care am contestat-o în faţa instanţei, o formulă cu care nu sunt de acord, o formulă pe care constant peste o săptămână şi mai târziu o voi ataca în faţa judecătorilor. Sunt un cetăţean al municipiului Baia Mare, ales de către cetăţenii municipiului Baia Mare, care are următoarele obligaţii în raport cu acest control judiciar: să nu iau legătura cu martorii din faza de urmărire penală, respectiv cei 40 de martori, din care unul, onorabil denunţător, şi ceilalţi care au dat mărturii exclusiv în favoarea mea, dar n-am dreptul până la momentul în care instanţa va decide în altfel să iau legătura cu ei şi nici nu am această intenţie(...) fiind sub această formulă de control judiciar, deocamdată mi s-a impus să nu exercit funcţia de primar al municipiului Baia Mare!”, a declarat Cătălin Cherecheş.

Acesta a mai precizat că măsura controlului judiciar nu-i interzice să ofere sprijin sau consultanţă consilierilor locali care reprezintă Coaliţia pentru Baia Mare, formată din mai multe partide politice care l-au sprijinit în campania electorală.

„Această interdicţie nu presupune să am legătură cu cei care muncesc în autoritatea locală, cu cei care activează în Consiliul Local, cu cei care trebuie să-şi facă treaba pentru buna desfăşurare a activităţilor din municipiul. Fac acest lucru fără a interfera cu atribuţiile pe care le are primarul interimar, pe care astăzi nu-l avem. Voi activa în următoare perioadă din perspectiva preşedintelui Coaliţiei pentru Baia Mare, o entitate cu caracter civic, şi din această entitate fac parte 11 consilieri locali, care nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor mele în ultimele şase luni de când sunt aleşi. Consilieri locali care n-au avut întotdeauna o atitudine fermă în a milita pentru interesele cetăţenilor. Am o mare rezervă vizavi de modul în care şi-a desfăşurat activitatea viceprimarul cu atribuţii de primar interimar, Marinel Rob, (...) şi evaluăm împreună cu colegii consilieri dacă această activitate poate să continue sau nu. Până mă voi întoarce la primărie şi voi prelua atribuţiile de primar şi instanţa îmi va permite acest lucru" a spus Cătălin Cherecheş.

El a admis că procesul său ar putea dura o perioadă lungă de timp, însă este sigur că se va întoarce în funcţia de primar.

Cătălin Cherecheş a fost reţinut în luna aprilie de procurorii DNA pentru o presupusă luare de mită chiar în biroul său din primărie.