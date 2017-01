CSM: Legea răspunderii materiale a magistraţilor, „inoportună”

Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat, astăzi, un punct de vedere cu privire la independenţa sistemului judiciar din perspectiva răspunderii materiale a magistraţilor şi a independenţei financiare. Punctul de vedere a fost citit în sală de preşedintele CSM, judecătoarea Mariana Ghena, care a susţinut că o inţiativă de angajare a răspunderii materiale a magistraţilor este inoportună şi există posibilitatea unei pertubări a echilibrului dintre puterile legislativă, executivă şi judecătorească.

„Consiliul subliniază că legislaţia actuală reglementează răspunderea magistraţilor sub o triplă formă - disciplinară, penală şi civilă, semn că nu este necesară adoptarea altor dispoziţii legale privind aceste aspecte. O altă reglementare care nu îşi găseşte corespondentul în forme similare de răspunudere a membrilor celorlante două puteri în stat, cea legislativă şi cea executivă, reprezintă în sine perturbare a echilibrului dintre acestea cu grave consecinţe pentru buna funcţionare a societăţii. Sistemul judiciar a dovedit de-a lungul timpului că are capacitatea de a autoregla, inclusiv prin sancţionare sub cele trei forme a magistraţilor, fiind de altfel şi singura dintre cele trei puteri care are reglementată o formă a răspunderii materiale. De aceea, orice iniţiativă legislativă care să aibă ca obiect angajarea răspunderii materiale a magistraţilor, în alte coordonate decât cele deja existente în prezent, este inoportună”, se arată în punctul de vedere al CSM.

Cu privire la independenţa financiară a sistemului judiciar, în punctul de vedere al CSM se notează că instituţia „se angajează” ca în perioada următoarea să facă demersuri pentru ca bugetul instanţelor să fie preluat de la Ministerul Justiţiei.

„Până la îndeplinirea acestui obiectiv se impune o strânsă colaborare între ordonatorii principali de credite în vederea administrării eficiente a instanelor şi parchetelor.În acest context, este necesară inclusiv luarea unei măsuri unitare privind salarizarea personalului din justiţie. Inechităţile rezultate ca urmare a adoptării şi interpretării neuniare a legilor de salarizare trebuie înlăturare, în acord cu decizia Curţii Constituţionale (...), astfel încât cei care fac parte din sistemul judiciar să fie salariaţi avându-se în vedere valoarea de referinţă sectorială unică. Pentru a îndeplini menirea constituţională, CSM are nevoie de încrederea şi spirijinul corpului magistraţilor, a celorlalte puteri şi a societăţii în ansamblul ei”, a mai spus preşedintele CSM.