De ce nu se prezintă Kovesi la Comisia de anchetă a alegerilor prezidenţiale

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, astăzi, că nu a încălcat niciodată Codul deontologic sau legea în ceea ce a făcut ca magistrat, punctând că nu se prezintă la Comisia parlamentară de anchetă a prezidenţialelor din 2009 pentru că respectă „legea şi statutul de magistrat care spune că procurorii în România sunt independenţi”, potrivit Agerpres.

„Nu mă duc pentru că respect legea şi respect statutul de magistrat care spune că procurorii în România sunt independenţi. Dacă cineva consideră că eu am încălcat legea, că eu am încălcat Codul deontologic, poate sesiza CSM sau poată să facă plângere aşa cum s-a întâmplat de altfel şi în alte situaţii. (...) Eu niciodată nu am încălcat nici legea şi nici Codul deontologic în ceea ce am făcut ca magistrat. (...) Dacă cineva are o îndoială că nu aş fi respectat Codul deontologic, atunci poate oricând să sesizeze CSM şi să fiu verificată cu privire la aceste aspecte”, a afirmat Kovesi, în interviul realizat în cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania.

Totodată, şefa DNA a reiterat că nu are informaţii legate de obiectul de activitate al acelei comisii.

„Aceste comisii de anchetă parlamentare nu investighează fapte penale, ele nu pot să dea soluţii, nu pot să facă rechizitorii, nu pot să dea hotărâri judecătoreşti. Pot să verifice anumite aspecte pe care şi le propun în activitatea lor şi nu este treaba mea să gestionez sau să cenzurez ceea ce ei au de făcut. Raportat la acea comisie, am primit o invitaţie de a mă prezenta, am studiat obiectul Comisiei de anchetă şi am dat un răspuns în care am spus că nu deţin şi nu cunosc nicio informaţie legată de obiectul acelei anchete pe care o fac. (...) Dar faţă de obiectul care a fost anunţat, nu am avut niciun fel de informaţie care putea să fie utilă şi pe care eu să o deţin. (...) Totuşi vorbim de puteri diferite în stat şi niciuna nu ne putem interfera în activitatea celeilalte puteri. Procurorii sunt independenţi în România. Ei nu pot fi anchetaţi, nu pot fi verificaţi de alte persoane din afara sistemului judiciar”, a precizat Kovesi.