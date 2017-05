Decizie în dosarul dezafilierii Universităţii Craiova, pe 31 mai

Curtea de Apel se va pronunţa, pe 31 mai, în dosarul dezafilierii Universităţii Craiova. În primă instanţă, Mitică Dragomir şi Mircea Sandu au primit o condamnare de 3 ani cu suspendare, iar acum este ultimul termen la Curtea de Apel.

În cazul în care se menţine sentinţa de la prima instanţă, în care FRF şi LPF trebuie să achite 240 de milioane de euro lui Adrian Mititelu, atunci situaţia fotbalului românesc ar deveni extrem de dificilă.

„Mai descoperă ei ceva aşa şi îmi pun ei în cârcă. Am trăit cu frică 15 ani. M-am născut în criză şi voi muri în criză. Ăsta e proces în care eu să fiu acuzat? Eu nu sunt acuzat de nimic. Stau toată viaţa liniştit pentru că sunt nevinovat. Ce vină au FRF şi LPF? Am respectat statutele federale. Toată viaţa mea mi-a fost frică să nu-mi ia cineva libertatea. Am fost cinstit şi corect. Sunt numai prezumţii, ipoteze. Se judecă pe ipoteze sau pe probe? Mă duc la muncă, pentru că nu-mi ajunge pensia”, a declarat Mitică Dragomir la ieşirea din sală.

„O reparaţie pentru Univ Craiova şi o repunere la situaţia din 2011, asta aştept. Am zis că, în general, nu-mi place când cineva merge la închisoare. Ei n-au niciun pic de omenie. La fel de haini au rămas. Eu zic că instanţa îi va sancţiona grav pentru ce au făcut. A fost o etapă grea a vieţii mele. Aştept să se schimbe ceva în viaţa mea. Nu poate fi un criminal achitat niciodată. Au distrus un club de mare tradiţie a României. Federaţia nu se va desfiinţa, ci va cunoaşte o reformă care va duce la progres. Instanţa ne va repune la situaţia din 2011 şi U Craiova se va întoarce în competiţie. Mi-era teamă că se amână sentinţa”, a declarat Adrian Mititelu, finanţator Universitatea Craiova.

În 2013, Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir au fost trimişi în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie, în dosarul privind dezafilierea echipei de fotbal Universitatea Craiova. Cei doi au fost acuzaţi de abuz în serviciu şi trafic de influenţă.