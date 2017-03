Dosarul „Gala Bute“: Decizia ÎCCJ, pe 13 martie

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) se vor pronunţa pe data de 13 martie în dosarul „Gala Bute“ în care procurorii au cerut pedeapsă cu închisoarea orientată spre limita maximă pentru fostul ministru al Turismului, Elena Udrea.

„Acest dosar a fost construit în jurul Elenei Udrea. Trei ani s-a cercetat în acest dosar, nu am fost niciodată chemată. În 2 februarie, oamenii au fost luaţi cu mascaţii şi duşi la audieri în dosarul Gala Bute. Sunt convinsă că le-a fost frică tuturor celor chemaţi la DNA. Unii au ales să facă ceea ce se aştepta de la ei, ceea ce au crezut că îi va salva. Au fost speriaţi şi ameninţaţi să dea declaraţii. Speranţa mea e că măcar parte dintre judecăţile la nivel public la adresa mea au dispărut. Parchetul spune că mi-am construit sistem piramidal din oameni apropiaţi. Pe Nastasia nu l-am adus eu în minister. Pe Lungu l-am angajat fără să îl cunosc, mi-a fost recomandat de purtătorul de cuvânt al partidului. Doar pe Topoliceanu o cunoşteam. Nu am numit pe nimeni să îmi aducă şpagă. Practica de 10 la sută era una generalizată. Ştiam de încercările oamenilor de afaceri de a ajunge în anturajul demnitarilor pentru a beneficia de contracte. Am preferat să le dau lor dreptate. Le-am spus că dacă aud de asemenea practici să nu îmi spună mie, să anunţe DNA. În confruntarea cu Gărdean, acesta spune că nu a afirmat că geanta cu bani era pentru mine. Banii nu cred că erau pentru Obreja, ci pentru Bute. Bute a susţinut mult timp că nu şi-a primit onorariul întreg“, a susţinut Elena Udrea în ultimul cuvânt adresat magistraţilor ÎCCJ.

La ieşirea de la instanţa supremă, fostul ministru al Turismului a mai spus că şi-a iertat demult denunţătorii şi că speră ca aceştia să fie achitaţi.

Întrebată cine ar fi avut interes să o scoată din joc, Elena Udrea a răspuns: „Simplu, doamna Kovesi şi domnul Coldea. A pornit acest dosar la două zile după ce am făcut denunţul. Eu am făcut denunţul vineri, iar cererile de arestare preventivă au început să curgă împotriva mea marţi, la cinci zile după. Probabil că interesul de a scoate anumiţi oameni politici din joc este acela de a scoate din joc pe anumiţi oameni care ştiau lucruri despre ei, pe de o parte, pe de altă parte, de a-i înlătura pe toţi cei care nu ar fi ascultat niciodată de ordinele lor (...) Uitaţi, astăzi domnul Coldea nu mai este în funcţie. Mult prea târziu. Le-a trebuit doi ani ca să confirme ceea ce am spus de acum doi ani şi într-adevăr să vină cineva cu o dovadă“.

Fostul ministru Ion Ariton a spus, în ultimul cuvânt în faţa judecătorilor instanţei supreme, că sponsorizările s-au făcut corect.

„Sponsorizările s-au făcut toate cu FRB. Mă surprinde când se pune problema că acele contracte au fost cu o firmă privată. Sponsorizarea a fost făcută corect. De doi ani de zile vin în instanţă, am solicitat colegilor să îmi ridice imunitatea ca să vin să lămuresc lucrurile. Mă bucur, ca şi Udrea, că sunt judecat de nişte doamne. Fiind la început de primăvară vă doresc numai bine pentru perioada care urmează şi o primăvară frumoasă“, a spus şi Ion Ariton.

Procurorii DNA cer pedeapsă cu închisoare orientată spre limita maximă pentru fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, în dosarul „Gala Bute“ în care aceasta e acuzată de abuz în serviciu şi luare de mită.

Tot închisoare au cerut şi pentru fostul ministru Ion Ariton, dar şi pentru fostul preşedinte al Federaţiei de Box, Rudel Obreja, Tudor Breazu şi fostul consilier al Elenei Udrea, Ştefan Lungu.

În ceea ce-i priveşte pe Gheorghe Nastasia, fostul secretar general în MDRT, Ana Maria Topoliceanu şi Dragoş Botoroagă, care au făcut cu toţii acord de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii au cerut ca pedepsele să fie reduse cu o treime.