Elena Udrea audiată la DNA

Fostul deputat Elena Udrea s-a prezentat, astăzi, la sediul DNA, pentru a fi audiată în dosarul care a fost în instrumentare la procurorul Mihaiela Moraru Iorga, potrivit Agerpres.

Întrebată de jurnalişti în ce dosar a fost chemată de anchetatori, Elena Udrea a răspuns: „Cel pe care îl am aici. Cel care a fost la doamna procuror Moraru”.

În urmă cu o zi, Elena Udrea declara că vineri va fi chemată în dosarul în care procurorul Moraru Iorga a povestit presiunile care ar fi fost făcute pentru ca fostul deputat să fie reţinut.

„Se fac presiuni în continuare la DNA referitor la mine. Mâine (n.r. - vineri), o să fiu prezentă pentru o declaraţie într-un dosar mai vechi, în dosarul pe care l-a instrumentat doamna procuror Iorga Moraru, care ne-a povestit în mod public ce presiuni s-au făcut împotriva dânsei pentru a mă reţine, în situaţia în care nu exista aviz pentru arestare din partea Parlamentului. Eu sunt convinsă că, nu numai dosarul acela, toate dosarele pe care dânsa le-a instrumentat la adresa mea s-au făcut sub o presiune imensă. Sunt procurori din interior care vin şi recunosc că au fost supuşi unor presiuni pentru a face dosare, aşa se explică această frenezie a doamnei Kovesi în a formula acuzaţii şi a întocmi dosare pe numele Elenei Udrea", a susţinut fostul ministru.

Pe 4 iulie, procurorul Mihaiela Moraru Iorga afirma că s-ar fi făcut presiuni pentru reţinerea Elenei Udrea.

„În situaţia dosarului privind-o pe Elena Udrea în care ne-a dat Parlamentul aviz doar pentru reţinere, nu şi pentru arestare, şi în care în mod clar am ieşit şi am spus la acel moment că atât timp cât nu avem aviz de arestare nu se impune reţinerea, pentru că ar însemna să facem doar un circ mediatic — nu a fost reţinută. Am închis telefonul, am luat măsura controlului judiciar pe cauţiune şi consider că a fost o măsură corectă având în vedere avizul Parlamentului”, a menţionat, la acea dată, procurorul DNA.

Mihaiela Moraru Iorga a precizat că Laura Codruţa Kovesi nu i-a cerut în mod direct să o reţină pe Udrea, ci acest mesaj i-a fost transmis de procurorul şef adjunct în numele conducerii DNA.

„Mi-a spus (procurorul şef adjunct — n.r.) că opinia conducerii este că ar trebui reţinută pentru că există aviz de reţinere, pentru că l-am cerut şi pentru că trebuie să mergem până la capăt. A fost mesajul din partea doamnei procuror şef”, a spus ea.