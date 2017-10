Foşti şefi ai Poliţiei, audiaţi la DNA

Fostul şef al Poliţiei Române, Petre Tobă, şi fostul şef al Poliţiei Rutiere, Lucian Diniţă, s-au prezentat, în această dimineaţă, la sediul DNA pentru audieri în dosarul morţii poliţistului Bogdan Gigină, potrivit Mediafax.

La sosire, Lucian Diniţă a spus că nu ştie motivul pentru care a fost citat, având în vedere că la momentul procedurii tragediei, respectiv octombrie 2016, el nu mai era în funcţie. „Nici nu ştiu dacă dânsul (Gabriel Oprea -n.r.) m-a propus. Citaţia este citaţie, ţi se spune ora şi locul”, a spus Lucian Diniţă.

„Există un articol în Regulamentul de aplicare a ordonanţei de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice, care spune la articolul 223 alineatul 3 că orice ministru poate, la cerere, să fie însoţit de echipaje specializate ale Poliţiei Rutiere. La cerere. (...) În ordinul de misiune nu se spune 'se deplasează', spune 'locul de plecare şi destinaţia”, a mai spus Lucian Diniţă.

Fostul şef al Poliţiei Române Petre Tobă a afirmat marţi, după ce a fost audiat în dosarul morţii poliţistului Bogdan Gigină, că nu a venit la DNA pentru a face declaraţii în favoarea sau în defavoarea uneia dintre părţi, ci pentru a prezenta situaţia reală.

„Am fost citat în calitate de martor la Direcţia Naţională Anticorupţie în dosarul privind cercetarea accidentului în care a fost implicat domnul Gabriel Oprea. Am răspuns la toate întrebările adresate de către procurorul de caz, am răspuns la toate întrebările adresate de către apărători şi cu această ocazie, cred eu, am reuşit să clarific toate aspectele tehnice care mi-au fost indicate, care mi-au fost adresate pentru a fi clarificare de către procurori”, le-a spus Petre Tobă jurnaliştilor la ieşirea din DNA.

Întrebat dacă declaraţia dată îi este favorabilă lui Gabriel Oprea, Tobă a răspuns: „Nu. Eu am jurat că voi spune adevărul şi numai adevărul. Eu nu am venit aici pentru a face declaraţii în favoarea sau în defavoarea uneia dintre părţi. Am venit să prezint situaţia reală, operativă, cum a fost atunci şi mai mult caracteristicile tehnice ale acestor măsuri”.

Întrebat de presă dacă Gabriel Oprea a abuzat de coloane oficiale, Petre Tobă a spus că vom afla acest lucru la finalul anchetei.

Săptămâna trecută, şi fostul secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne în perioada în care instituţia era condusă de Gabriel Oprea, Ilie Botoş, a fost audiat la DNA, în calitate de martor în dosarul privind decesul poliţistului Bogdan Gigină.

În această cauză procurorii îl acuză pe Gabriel Oprea de abuz în serviciu şi ucidere din culpă. Conform DNA, la momentul producerii accidentului, Bogdan-Cosmin Gigină făcea parte dintr-un dispozitiv de însoţire al ministrului Gabriel Oprea.