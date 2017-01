Graţierea, avizată negativ de CSM

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat un aviz negativ astăzi cu privire la proiectele de ordonanţă de urgenţă referioare la graţiere şi la modificările din codurile penale. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi. Avizul CSM este consultativ. Documentele urmează să fie transmise Ministerului Justiţiei.

La şedinţă au participat, pe lângă membrii CSM, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, şi procurorul general, Augustin Lazăr.

„S-au avut în vedere în exclusivitate dispoziţiile art 115 alin 4 din Constituţia României şi jurisprudenţa CCR, care prevăd că orice reglementare pe calea unei OUG se face numai în condiţiile în care urgenţa este justificată. Votul este secret. Există o cutumă a CSM să nu se devoaleze numărul, a fost majoritate confortabilă. Am auzit discuţii în spaţiul public că ar exista o interferare a puterii legislative de către puterea judecătorească, dar cred că trebuie să lămurim un lucru de la început. A fost opţiunea legiuitorului ca CSM să îşi spună punctul de vedere asupra proiectelor de lege care interesează justiţia pentru că există o reglementare expresă în acest sens în legea 317 şi cred că la acea dată, în anul 2004, s-a avut în vedere faptul că nimeni nu poate avea o expertiză mai calificată în ceea ce priveşte problemele din justiţie decât CSM. Ministerul Justiţiei poate şi să ignore, avizul este consultativ. Ministrul nu a fost prezent, am înţeles că a avut o altă şedinţă. (...) Nimeni nu contestă utilitatea unui asemenea demers al graţierii, dar trebuie să judecăm raţional. Se invocă în nota de fundamentare faptul că sunt anumite penitenciare care au o suprapopulare de 220 la sută şi că media de suprapopulare ar fi cam de 150 la sută. Ar fi trebuit un studiu în care să se demonstreze printr-o astfel de graţiere cam cât la sută din populaţia penitenciarelor s-ar fi eliberat şi atunci am fi putut discuta de necesitatea unei reglementări de urgenţă. Când am dat avizul ne-am raportat strict la elementele care ne-au fost indicate în nota de fundamentare, care ne-au dus la concluzia că nu a existat o iminenţă a reglementării”, a declarat Cristina Tarcea, preşedintele ÎCCJ.

Reprezentanţii instanţelor şi ai parchetelor au trimis puncte de vedere împotriva celor două ordonanţe de urgenţă. Şi preşedintele Klaus Iohannis s-a pronunţat împotriva acestor modificări, demarând procedurile pentru a se lămuri aceste aspecte printr-un referendum.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală prevede dezincriminarea abuzului în serviciu sub 200.000 lei, infracţiunea fiind investigată doar ca urmare a unei plângeri. De asemenea, denunţul se poate face la cel mult şase luni de la comiterea faptelor iar neglijenţa în serviciu a fost abrogată. Un alt proiect de ordonanţă prevede graţierea în întregime a pedepselor cu închisoarea de până la cinci ani şi înjumătăţirea pedepsei pentru deţinuţii care au 60 de ani, femei însărcinate şi a celor care au copii de până în 5 ani în întreţinere.