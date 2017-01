Iartă-i, Doamne, că n-au citit nimic

Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a declarat, miercuri seara, că miile de oameni care au venit la Guvern în semn de protest faţă de ordonanţele privind graţierea şi modificările la Codurile Penale sunt dezinformaţi şi nu îşi dau seama în ce condiţii inumane stau acum deţinuţii.

Întrebat de o televiziune cum îşi explică „inflamarea” în urma publicării proiectelor de ordonanţă de urgenţă, ministrul a spus că „printr-o dezinformare în ceea ce priveşte legea. Dacă cineva a greşit şi trebuie să stea la închisoare, foarte bine, dar nu trebuie să-l degradăm şi acel om, când se va întoarce în societate să revină din nou om şi să poată să fie util. Modul în care statul nu a făcut nimic în ultimii ani şi au ajuns penitenciarele nişte locuri extraordinare în care... să recunoaştem.. condiţii grele de detenţie, cu posibile sancţiuni CEDO şi aşa mai departe...

Noi încercăm să revenim într-o normalitate cu acele infracţiuni uşoare -pentru că România are 19.000 locuri de detenţie. Din păcate, în acest moment sunt undeva la 28.000 deţinuţi. Deci peste aproape 9.000 de oameni în plus, plus 11.000 care sunt în străinătate. În aceste condiţii, ca primă măsură, pentru că nu putem construi peste noapte penitenciare, ar dura foarte mult, am luat această măsură care s-a mai luat şi în 1998, şi în 2002. Dar, repet, printr-o consultare. Este susţinută de Administraţia Naţională a Penitenciarelor”, a fost răspunsul lui Iordache.

Moderatorul l-a întrebat apoi pe ministru dacă oamenii care au ieşit în stradă îl vor determina să renunţe la graţiere, dar Iordache a insistat pe slaba informare a protestatarilor, motiv pentru care a anunţat că a trimis un secretar de stat să le ofere mai multe date.

„Eu am trimis un secretar de stat în seara asta acolo. Am vorbit cu Secretarul General al Guvernului şi va fi trimis un secretar de stat acolo ca să stea de vorbă cu aceşti oameni pentru că eu cred că oamenii ăştia nu sunt informaţi corect. Pentru că, din punctul nostru de vedere, e o prerogativă legală a Guvernului să putem face chestiunea aceasta. Şi de aceea chiar nu înţeleg de ce în acest moment, dintr-o slabă informare cred eu, oamenii au ieşit şi se manifestă astfel”, a spus Iordache.