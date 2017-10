IJ respinge suspiciunea de scurgeri de informaţii

Şefa Direcţiei de inspecţie pentru procurori din cadrul Inspecţiei Judiciare, Adriana Pampu Romanescu, a respins, astăzi, în cadrul şedinţei Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), orice suspiciune privind riscul unor scurgeri de informaţii ca urmare a verificărilor efectuate la DNA.

„Despre scurgerile de informaţii nu putem discuta la modul teoretic, că se creează condiţiile scurgerilor de informaţii. (...) Nici nu mi-am pus problema că o verificare directă, efectuată de inspectorii judiciari, ar însemna o posibilitate de a scurge informaţii. Resping în totalitate această chestiune, nu a existat aşa ceva şi nu cred că poate fi o susţinere reală”, a declarat Adriana Pampu Romanescu.

Ea a precizat că nu a întâlnit până în prezent niciun caz în care să existe scurgeri de informaţii ca urmare a verificărilor efectuate de inspectorii judiciari asupra unor dosare.

„Aceste verificări (...), toate s-au făcut întotdeauna exclusiv cu verificări directe. Nu s-au făcut niciodată pe bază de fişe. (...) În condiţiile în care exista cea mai mică informaţie că ar putea să existe scurgeri de informaţii, consider că în calitate de director de direcţie ar fi trebuit să ştiu lucrurile acestea. (...) Am considerat că nu poate exista o astfel de suspiciune. Am fost stupefiată vineri să aflu că există astfel de suspiciuni”, a precizat şefa Direcţiei pentru procurori din cadrul Inspecţiei Judiciare.