Logica lui Kovesi

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, miercuri, la Digi 24 în a doua apariţie în media din acea zi! - că ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern este „cu dedicaţie şi prin aceste modificări la Codul Penal lupta anticorupţie va fi lipsită de relevanţă”.

Cu o gândire tipică de procuror bolşevic - potrivit căruia nu există persoane nevinovate, ci doar oameni de care nu s-a ocupat suficient - Kovesi a dat un exemplu forţat de impact privind efectele OUG: „Dacă un manager de spital are un buget pentru medicamente de 3 milioane de lei, el îl poate defalca în pachete de sub 200.000 de lei şi poate da contractele oricui la preţuri subevaluate, fără a mai putea fi cercetaţi pentru abuz în serviciu”. Pe lângă procesul de intenţie, Kovesi mai şi dezinformează – în sensul că, în cazul respectiv, abuzul în serviciu se menţine, dar se sancţionează administrativ, cu obligatoria recuperare a prejudiciului. Ca să nu mai vorbim că un astfel de scenariu ar fi imposibil fără un concurs de infracţiuni, pe care Kovesi îl trece sub tăcere (cum ar fi grup infracţional organizat, uz de fals etc.).

Kovesi a mai spus că, în acest moment, DNA instrumentează 2.151 de dosare pe abuz in serviciu. Iar în ultimii trei ani, DNA a trimis în judecată pentru abuz în serviciu peste 1170 persoane fizice şi 30 persoane juridice, prejudiciile fiind stabilite la peste 1 miliard de euro. „Dacă va trebui să renunţăm la aceste dosare, suma nu va mai putea fi recuperată”, a spus Kovesi. Ce nu menţionează şefa DNA este că aceste prejudicii sunt stabilite arbitrar de experţi proprii, după evaluări subiective (ex.cazul ICA) , expertizele independente nefiind acceptate de procurori.